Les voitures OMODA&JAECOO débarquent au Maroc

Les voitures de marque OMODA&JAECOO ont officiellement pris le départ du port de Wuhu, entamant ainsi leur tout nouveau périple sur le marché marocain, le 30 novembre. Le directeur régional de l’Afrique du Nord, Deniz May, le directeur national du Maroc, Amo Zhou, ainsi que l’équipe de gestion de la marque étaient tous réunis à cette occasion.

Deniz a prononcé un discours sur scène : « aujourd’hui, nous sommes réunis au port de Wuhu pour assister à un nouveau chapitre de la marque OMODA&JAECOO sur le marché. et nous sommes confiants dans le développement de nos activités au Maroc »

Amo Zhou, a ajouté : « Les voitures de marque OMODA&JAECOO suscitent un grand intérêt grâce à leur technologie, leur design et leurs performances. Nous sommes impatients de voir cette marque sur le marché marocain. »

Les voitures de marque OMODA&JAECOO se dirigent maintenant vers des horizons plus lointains, offrant ainsi un tout nouveau choix de voitures sur le marché marocain. Patrick Zhu, le responsable de la marque au Maroc, a présenté les caractéristiques uniques des trois modèles de voitures : OMODA C3, OMODA C5 et JAECOO J7, mettant l’accent sur le fait que ces modèles offriront une expérience de conduite exceptionnelle aux utilisateurs.

En termes de conception, OMODA se concentre sur le style CROSS OVER, proposant de manière créative le concept de design « Art in motion » et équipant les voitures de multiples technologies avancées d’assistance à la conduite ADAS, répondant ainsi aux normes mondiales de sécurité cinq étoiles de l’UE-NCAP, l’A-NCAP australien, et bien d’autres encore.

Selon les informations fournies, le J7, lancé par JAECOO, est le premier modèle de SUV compact de la marque, équipé d’un système avancé d’assistance à la conduite intelligente comprenant des fonctionnalités telles que la détection des angles morts et le régulateur de vitesse adaptatif.

La cérémonie de départ s’est achevée avec succès et les voitures de marque OMODA&JAECOO ont pris le départ du port de Wuhu, entamant ainsi leur périple vers le marché marocain. Ce jour-là marque le début de cette marque sur le marché du port de Wuhu et ouvre le chapitre d’un développement florissant sur le marché marocain.