Le JAECOO 7 arrive au Maroc : une nouvelle ère pour les SUV tout-terrain

La nouvelle marque tout-terrain JAECOO fera ses débuts auprès du public européen cette année au prestigieux et iconique Festival de la Vitesse de Goodwood qui aura lieu du 11 au 14 juillet. Le premier modèle de la marque, le JAECOO 7, sera exposé à côté des modèles de sa marque sœur OMODA sur un stand dédié dans la zone d’exposition des constructeurs dénommée « La Grille » (the Grid), ainsi que dans la zone du « Paddock Premier Coup d’œil » (First Glance Paddock) de Goodwood.

Le JAECOO 7 est un SUV premium qui fusionne d’impressionnantes capacités tout-terrain, performance et efficacité avec un intérieur stylé richement équipé en technologies. La marque sera officiellement accueillie en Europe par Sa Grâce, le Duc de Richmond, à midi le jeudi 11 juillet 2024. Encapsulant la philosophie de JAECOO “From Classic, Beyond Classic” (Issue de la Tradition, Au-delà de la Tradition), Richard Attwood, ancien pilote de F1 des années soixante et vainqueur du Mans en 1970, pilotera le JAECOO 7 à l’assaut de la célèbre colline de Goodwood, marquant les débuts dynamiques de la voiture auprès du public européen.

La marque JAECOO est dédiée à l’innovation, offrant une exceptionnelle performance quatre roues motrices, des équipements de sécurité au meilleur niveau mondial et progressifs, ainsi que des technologies intelligentes dans une gamme de SUV aussi à l’aise en environnements urbains que tout-terrain. Prêtant une attention méticuleuse au détail, JAECOO mêle l’expérience et le savoir-faire technique des équipes dans le monde, notamment d’Europe et de Chine, pour établir un nouveau concurrent pour les véhicules tout-terrain.

La marque JAECOO fait partie de Chery International, le premier groupe automobile exportateur en Chine depuis plus de 20 ans. Son nom est inspiré par la fusion du mot allemand « Jäger » (qui veut dire “chasseur”) et le mot anglais « cool », pour refléter son adaptabilité à tous les environnements. Avec plus d’une décennie d’expérience obtenue au sein d’une joint-venture avec le constructeur de tout-terrains le plus établi dans le monde, JAECOO a été créé pour être « Issu de la Tradition, Au-delà de la Tradition » (From Classic, Beyond Classic).

Introduisant JAECOO 7

Disponible en deux et quatre roues motrices, le JAECOO 7 vient avec un moteur 1.6 litre de quatre cylindres turbochargé délivrant 194 chevaux via une boîte Getrag 7 vitesses robotisée à double-embrayage 7-DCT. Les versions hybrides plug-in et tout-électrique suivront. Pour répondre parfaitement à son double rôle urbain et tout-terrain, le JAECOO 7 est conçu et fabriqué pour fonctionner facilement sur le bitume comme sur les pistes. Outre une profondeur de passage à gué de 600 mm, le nouveau SUV tout-terrain offre sept modes de conduite, dont Sable, Boue, Neige et Tout-Terrain, permettant au conducteur de passer au-dessus de tous types de terrains et de conditions sans effort. Les angles d’attaque et de départ du JAECOO 7 sont respectivement de 21 et 29 degrés, avec un angle de basculement maximal de 200 mm. Un système IPB (Integrated Power Brake) développé par Bosch pour la version tout-terrain simule un blocage de différentiel avec une capacité de verrouillage améliorée et plus rapide. Le système peut répondre en moins de 0,1 seconde, fournissant la vitesse de réaction en quatre-roues motrices la plus rapide comparé à ses concurrents.

L’aspect extérieur sophistiqué du JAECOO 7 évoque des lignes tendues et l’audace des détails. À l’avant, la large grille de la calandre sépare les feux LED de jour et de croisement, son aspect vertical en chute d’eau affirme sa présence statutaire. La ligne de pli, qui court de l’avant vers l’arrière, souligne son aspect athlétique, les poignées de portes intégrées dans la carrosserie contribuent à l’excellente performance aérodynamique de la voiture. La large bande des feux arrière complète cette signature lumineuse distinctive de la présence de ce SUV.

L’intérieur spacieux du JAECOO 7 apporte une ambiance sophistiquée avec un niveau de confort premium et de haute technologie. Le cockpit intègre un écran tactile de 14,8” haute résolution le long du tableau de bord numérique LCD de 10,25” et un affichage tête haute (HUD). Éclairages d’ambiance intérieure multi-couleurs, chargeur de téléphone sans fil 50 W, système audio Sony avec 8 haut-parleurs, toit panoramique, et nombre de systèmes d’aides automatiques à la conduite (ADAS) sont standard.

Doté d’une coque en acier haute résistance à 80% et de 10 airbags, le JAECOO 7 est certifié 5 étoiles en termes de sécurité. Derrière le volant, le nouveau SUV de JAECOO circule facilement sur ou en dehors de la route, grâce au nombre de technologies aidant le conducteur, notamment le système de caméra panoramique à 540 degrés permettant la vision en toute sécurité tout autour du véhicule et des environs. Le véhicule mesure 4 500 mm de long avec un empattement de 2 672 mm, une largeur de 1 865 mm et 1 680 mm de hauteur.

JAECOO 7 arrivera au Maroc dès septembre

Le 20 mars 2024, CFAO Mobility avait annoncé la signature d’un partenariat de distribution avec OMODA & JAECOO. Comme annoncé, dès septembre 2024, les marques OMODA & JAECOO seront commercialisées dans le Royaume et le nouveau showroom construit spécifiquement ouvrira sur la Corniche à Casablanca. CFAO Mobility au Maroc s’associe donc à l’un des constructeurs de référence internationale, qui propose grâce à ses deux marques OMODA et JAECOO des véhicules innovants et particulièrement adaptés au marché marocain. Innovation et technologie sont au cœur des deux marques et de leur stratégie de développement, s’adressant à un public averti et urbain, connecté, sensible aux nouveaux designs.