Solidarité en mouvement : LG Electronics Maroc s’investit dans l’aide aux régions défavorisées

LG Electronics Maroc, en collaboration avec La Banque Alimentaire, lance une initiative humanitaire intitulée « Les Machines du Cœur » en faveur des régions nécessitant un soutien. Cette campagne de deux mois a débuté le 27 novembre et se poursuivra jusqu’au 27 janvier 2024, dans le but d’apporter un soutien concret et durable aux populations impactées.

Dans le cadre de cette initiative, LG Electronics Maroc a fait don de 20 machines à laver réparties entre deux régions spécifiques : la région de Moulay Ibrahim, où une laverie équipée de 10 machines à laver a été installée, et la région de Taroudant – Tafingoult, bénéficiant également d’une laverie équipée de 10 machines à laver.

En plus de ce don, LG Electronics Maroc a mis à disposition des deux sites une quantité de 1000 litres de détergent pour couvrir l’intégralité de la campagne. Ces installations ont été stratégiquement placées pour offrir une assistance pratique et directe aux communautés locales.

En collaboration avec La Banque Alimentaire, LG Electronics Maroc prévoit d’établir un accord pour déployer ces ressources dans 20 maisons de jeunesse situées dans les régions sinistrées à la suite de cette campagne de deux mois.

Cette action humanitaire démontre l’engagement continu de LG Electronics à apporter une contribution significative aux communautés dans le besoin, en fournissant des solutions pratiques et utiles pour faciliter le quotidien des personnes touchées par des situations d’urgence.