Initiatives : une startup marocaine contribue à «la Fresque de la désertification»

Dans le cadre de la COP28, il sera aussi question d’évoquer les enjeux liés à l’impact du réchauffement climatique sur les terres. C’est dans ce cadre qu’a été lancée «la Fresque de la désertification», un jeu éducatif visant à sensibiliser le grand public aux défis majeurs que sont la désertification et la sécheresse.

Une coalition de partenaires menés par le «CGIAR Accelerate for Impact Platform» et la startup franco-marocaine, «Sand to Green», lancent «la Fresque de la désertification», un jeu éducatif visant à sensibiliser le grand public aux défis majeurs que sont la désertification et la sécheresse. La Fresque est dévoilée ce jour dans le cadre du Forum mondial de l’alimentation – World Food Forum, organisé à Rome par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), par Alain-Richard Donwahi, président de la 15e Conférence des parties (COP15) à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULD).

«Pendant trop longtemps, la désertification et la sécheresse ont été considérées comme des problèmes de pays pauvres. Or, la désertification touche désormais plus de 168 pays du monde. Ce phénomène met directement en péril la sécurité alimentaire et l’accès à l’eau de millions de gens, et contribue fortement à l’accélération du changement climatique. Il est urgent d’en parler et de se mobiliser», déclare Alain-Richard Donwahi, président de la COP15 Désertification.

Biodiversité

Inspirée de la Fresque du climat, la Fresque de la désertification est un jeu de cartes ludique qui permet aux joueurs de mieux comprendre la désertification et la sécheresse. Le jeu s’intéresse aux causes de ces phénomènes et à leurs multiples conséquences : accélération du changement climatique, impact sur la production agricole et augmentation de l’insécurité alimentaire, difficultés d’accès à l’eau, amplification des phénomènes migratoires et instabilité, réduction de la biodiversité, etc. Chaque carte du jeu présente des faits et chiffres clés sur la désertification et la sécheresse, leurs causes et conséquences. Les données utilisées sont objectives et scientifiquement vérifiées par le CGIAR ou différentes organisations internationales, dont l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte. L’objectif pour les participants est de relier les cartes entre elles pour comprendre les liens de causalité entre différents phénomènes liés à la désertification.

Sensibilisation

«Chez Sand to Green, nous luttons contre la désertification en restaurant des terres dégradées pour les transformer en terres arables. Depuis le lancement de l’entreprise, nous constatons chaque jour la nécessité d’amplifier les efforts de sensibilisation du grand public à cet enjeu criant qu’est la désertification et de promouvoir les bonnes pratiques pour protéger les terres. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu, avec le CGIAR et l’ensemble de nos partenaires, lancer cette Fresque», explique Benjamin Rombaut, co-fondateur de Sand to Green.

Désertification

«Au CGIAR, nous sommes convaincus que la collaboration est au cœur de la science et de l’innovation. Grâce à sa science de pointe et à ses partenariats stratégiques, la plateforme CGIAR Accelerate for Impact – une initiative alimentée par l’Alliance Bioversity International et par le CIAT – travaille à la mise à l’échelle de solutions agricoles économes en matière d’eau pour lutter contre la dégradation des sols et la désertification. Les innovations portées par les jeunes, comme Sand to Green, jouent un rôle clé dans cet effort, grâce à leur énergie, leur créativité et leur approche systémique dans la lutte contre la désertification. Ce sont eux qui héritent de la responsabilité de sauvegarder notre planète pour les générations futures», ajoute Juan Lucas Restrepo, directeur général de l’Alliance Bioversity International et du CIAT et, également, directeur des partenariats et du plaidoyer au CGIAR.

Abdellah Benahmed / Les Inspirations ÉCO