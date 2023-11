Digitalisation : le haut débit prospère

Après deux décennies d’investissement et d’innovation en Amérique latine, ZTE s’engage dans une ère d’évolution infinie pour une digitalisation prospère du haut débit. L’acteur ouvre la voie à une «Digitalisation prospère du haut débit» lors du Congrès des utilisateurs du haut débit 2023. 400 participants représentant près de 100 entreprises ont participé au Congrès.

ZTE a organisé le Congrès des utilisateurs du haut débit avec pour thème «Digitalisation prospère du haut débit» du 17 au 18 octobre 2023. Des leaders d’opinion distingués, des partenaires de l’industrie, des analystes de premier plan de l’IFT, de l’ATIM, de la GSMA, de GlobalData et des opérateurs de premier plan, entre autres, ont participé à l’événement pour partager leurs idées clés. Cet événement de deux jours a attiré plus de 400 participants de près de 100 entreprises, et a présenté plus de 50 intervenants discutant de sujets tels que les tendances de développement des télécommunications et du haut débit, l’écosystème du haut débit, la technologie Wi-Fi, les cas d’utilisation du haut débit, et plus encore.

«Au cours des deux dernières décennies, ZTE s’est associée aux opérateurs de télécommunications en Amérique latine. Notre investissement à long terme et notre innovation dans la technologie sous-jacente ont gagné la confiance des clients», a souligné Peng Aiguang, vice-président principal chez ZTE. «Ensemble, nous entamons un voyage remarquable vers une nouvelle ère, un futur d’évolution infinie.» Pendant l’événement, ZTE a présenté ses solutions de production de pointe autour de quatre thèmes principaux. Tout d’abord, ils ont discuté de l’accélération de l’évolution de la FTTx avec une mise à niveau XGS-PON, la migration de HFC vers la fibre et une ODN légère et visible. Deuxièmement, ils se sont concentrés sur l’innovation des services résidentiels avec la technologie Wi-Fi 6 mature, la transformation IP vidéo couvrant tous les scénarios d’application, un écosystème Android TV amélioré, et la plateforme SCP pour une gestion pratique. Le troisième thème traitait de l’avancement de la modernisation des transports avec FMC et un réseau IP piloté par la 5G, ainsi que l’OTN tous scénarios.

Enfin, l’événement a mis l’accent sur le renforcement de la connectivité des entreprises avec des solutions FTTR-B pour toutes les échelles d’entreprises, un transport orienté ToB, et des réseaux de centres de données. S’appuyant sur notre longue histoire de collaboration avec les clients d’Amérique latine et une compréhension approfondie des besoins des télécoms, la stratégie de réseau haut débit de ZTE se concentre sur la construction de réseaux optiques de nouvelle génération. Notre objectif est de fournir une expérience de service améliorée aux individus, aux ménages et aux organisations de la région.

À ce jour, ZTE occupe confortablement la première place pour les expéditions de CPE PON et CPE DSL, avec ses ONT PON qui sont classés «Leader» dans le dernier rapport d’évaluation FTTP de GlobalData. Les expéditions d’appareils CPE de ZTE ont dépassé les 540 millions d’unités dans le monde, et la société est également leader sur le marché mondial des décodeurs IP tout en étant le principal fournisseur mondial de décodeurs Android TV.

Le Forum de l’écosystème mondial des services de ZTE a également été mené avec succès pendant l’événement. Le forum a réuni des partenaires clés et des experts de l’industrie de près de 30 entreprises et organisations des régions européennes et américaines. Ils ont participé à des discussions et partagé des informations sur les tendances, les solutions et les études de cas des services réseau numériques et intelligents sous le thème de «Service ultime pour un avenir gagnant-gagnant».

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO