Smartphones : ZTE Mobile Devices fait son show

ZTE Mobile Devices a présenté de nombreux appareils intelligents innovants lors du Sommet 5G & Congrès des utilisateurs 2023 de ZTE, en adhérant à la vision mondiale de la marque «Better for All» (Meilleur pour tous).

ZTE Mobile Devices adhère à la vision mondiale de la marque «Better for All», présentant de nombreux appareils intelligents innovants lors de l’événement, dont la nubia Pad 3D, première tablette 3D sans lunettes alimentée par l’IA au monde, la nubia Neo 5G, téléphone de jeu 5G pour les débutants du monde entier, et le Blade V50 Design au design élégant. La part de marché des produits FWA & MBB de ZTE se classe première au monde, avec la présentation au cours de l’événement du MC888 et d’autres produits FWA & MBB 5G, offrant des connexions 5G rapides et stables aux utilisateurs.

Plus tôt cette année, ZTE a collaboré avec AIS, le plus grand opérateur mobile de Thaïlande, pour annoncer conjointement la première tablette 3D sans lunettes alimentée par l’IA au monde – la nubia Pad 3D, au Mobile World Congress Barcelona 2023. Cet appareil innovant a été développé en collaboration avec Leia Inc., le principal développeur mondial de la 3D sans lunettes. Il intègre une technologie unique de champ de lumière 3D et une puissance de calcul basée sur l’IA pour s’adapter à divers scénarios d’application 3D, réalisant un suivi oculaire basé sur l’IA, une conversion de contenu en temps réel de 2D à 3D basée sur l’IA.

De plus, ses caméras avant et arrière sont capables de capturer du contenu en 3D. La tablette est équipée du plus grand écosystème de contenu 3D au monde, permettant aux utilisateurs de profiter sans effort du premier chat vidéo augmenté en 3D au monde, du streaming 3D, des jeux immersifs en 3D, du partage de contenu en 3D et d’applications de création. Par ailleurs, la nubia Pad 3D peut être utilisée dans des scénarios autres que l’éducation en 3D, tels que la démonstration numérique, le support médical en 3D et l’illustration de modèles en 3D. De plus, la collaboration avec AIS a joué un rôle important dans la promotion du développement de l’industrie des communications en Thaïlande, facilitant la diffusion mondiale de produits technologiques innovants auprès des utilisateurs du monde entier.

Les dernières nouveautés

Le dernier téléphone de jeu de Nubia pour les débutants du monde entier, la nubia Neo 5G, a fait ses débuts sur le marché thaïlandais en réponse à l’essor du jeu sur smartphone en Asie du Sud-Est. Doté d’un design esthétique futuriste, le téléphone est non seulement visuellement attrayant, mais offre également une gamme de fonctionnalités conçues pour améliorer l’expérience de jeu.

Avec une configuration gamifiée, un design individualisé, des performances puissantes alimentées par le SoC 5G UNISOC T820, la nubia Neo 5G a attiré des enthousiastes du jeu du monde entier. Un autre appareil mobile présenté lors de l’événement, le ZTE Blade V50 Design, arbore une apparence élégante avec un design minimaliste classique. Équipé d’un verre à haute transparence à l’arrière, il adopte également un design de caméra intégrée. Il impressionne davantage avec un grand écran FHD+ de 6,6 pouces, une triple caméra de 50 MP, une grande batterie de 5000 mAh, performant dans tous les aspects.

La part de marché des produits 5G FWA & MBB de ZTE se classe première au monde pour la technologie de pointe dans le domaine commercial. Avec la demande mondiale croissante de connexions 5G, ZTE prévoit de renforcer davantage la philosophie produit de GIS (Green, Intelligence, Security), basée sur l’application de terminaux de données 5G. De plus, ZTE a intégré le concept GIS dans la R&D de nouveaux produits, réduisant ainsi la consommation d’énergie globale de 10%. Ses réalisations GIS, exemplifiées par les CPE 5G, les produits Wi-Fi portables et autres, ont également été présentées lors de l’événement.

En se connectant à Internet via des réseaux 5G, ces produits prennent en charge un transfert de données rapide, stable et efficace. ZTE, en tant que leader mondial dans le domaine FWA & MBB mettant en œuvre des technologies vertes, vise à fournir des connexions plus intelligentes et plus sûres, ouvrant une nouvelle ère de connexions intelligentes.

L’importance de la 5G

Actuellement, la 5G redéfinit activement la vie quotidienne des utilisateurs. La nouvelle vision de «Better for All» sert d’accélérateur pour ZTE Mobile Devices afin d’accélérer l’intégration de dispositifs intelligents et de conduire la vie numérique vers l’avant à l’ère post-5G où tout est intelligemment connecté. ZTE s’engage à satisfaire les consommateurs mondiaux en fournissant des produits et services compétitifs avec un meilleur prix, une meilleure expérience et une meilleure qualité. Il vise à être le meilleur choix pour tous et à dépasser leurs attentes. Dans un avenir proche, ZTE Mobile Devices continuera d’innover dans la technologie et les produits, et apportera aux utilisateurs du monde entier un style de vie numérique avec des connexions sans faille dans tous les scénarios.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO