Sommet 5G : les innovations du futur dévoilées

ZTE Corporation, le fournisseur mondial de solutions technologiques de l’information et de la communication, a inauguré son Sommet annuel 5G & Congrès des utilisateurs 2023 en Thaïlande. Sous le thème «Embrace the Digital Nexus», cet événement de deux jours a réuni des régulateurs des télécommunications, des alliances industrielles, des organisations de normalisation, des opérateurs, des groupes de réflexion, des partenaires industriels et des analystes de GSMA, IMT-2020 (5G) PG, IMT-2030 (6G) PG, CCSA, TMF, ABI, CCS Insight, et d’autres partenaires économiques du monde entier pour partager des idées précieuses, des perspectives et des études de cas pratiques, explorant les tendances de la 5G, des réseaux futurs et du paysage numérique.

Un évènement mondial

Xiao Ming, président outre-mer chez ZTE, a prononcé un discours d’ouverture lors du sommet. Il a souligné que «dans ce monde interconnecté alimenté par la 5G-A, où l’espace et la terre sont liés, entre eux se trouve le réseau omniprésent. Des réalités jusque-là inimaginables sont créées, telles que la XR et le Metaverse. La force numérique propulse toutes les industries, poussant la civilisation humaine à briser les barrières et à s’élever continuellement en ces temps transformateurs. Parmi nous, les rêveurs donnent vie à ces visions avec courage. Une évolution infinie conduit à un siècle intelligent prospère.» Xiao Ming a souligné les idées et les pratiques de ZTE dans l’industrie numérique. «En collaborant avec 110 opérateurs sur la 5G, nous avons développé un écosystème avec plus de 1.000 partenaires industriels», a-t-il déclaré, ajoutant que «notre vision pour l’avenir met l’accent sur la cohésion numérique, où les fonctionnalités sont modulaires, facilement accessibles et personnalisables. Notre priorité reste la capacité, l’efficacité, la fusion et le respect de l’environnement».

John Hoffman, PDG de GSMA Ltd., a déclaré, quant à lui : «Les réseaux 5G, 5G Advanced et les technologies qu’ils permettent, révolutionneront le monde. Mais nous devons continuer à travailler ensemble pour construire un avenir durable, où chacun, partout, peut profiter pleinement des avantages de la connectivité. Le Sommet 5G de ZTE est une excellente occasion pour l’industrie de partager des connaissances et des meilleures pratiques pour l’avenir, et nous sommes impatients de poursuivre la conversation au MWC Barcelone 2024 !»

Pour Rudolf Schrefl, PDG de Hutchison Drei Austria, «embrasser la 5G ne signifie pas seulement une mise à niveau technologique, mais révolutionner l’expérience client tout en connectant les personnes et les appareils avec une vitesse et une fiabilité sans précédent, transformant chaque interaction numérique en un parcours sans faille, changeant notre manière de vivre, de travailler et de nous engager avec le monde qui nous entoure.»

Avec l’économie numérique émergente comme force motrice principale de la croissance mondiale soutenue et stable, ZTE s’engage à devenir le moteur de l’économie numérique, en soutenant la transformation numérique mondiale grâce à des technologies innovantes de l’ICT. Renforcé par un portefeuille complet comprenant des solutions sans fil et filaires, des services, des appareils et des services de télécommunications professionnels, ZTE a la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences diverses et aux besoins d’innovation rapide des opérateurs mondiaux, des entités gouvernementales et des clients de réseaux d’entreprise.

Des produits innovants

Pendant l’événement, ZTE a présenté ses produits innovants, ses solutions et ses meilleures pratiques au centre d’innovation de la Thaïlande, illustrant la nature interconnectée et transformative de tout élément dans le paysage numérique. Dans la zone «Wireless Everything», ZTE a démontré des stratégies pour moderniser les réseaux 4G existants pour le succès futur de la 5G. La présentation a étendu les limites des expériences, de la couverture et des services 5G, mettant l’accent sur l’importance de renforcer les réseaux avec des outils natifs et une infrastructure énergétique verte. En tant qu’acteur majeur dans le domaine des réseaux tout optique, ZTE a activé la nouvelle valeur d’un réseau tout optique grâce à une série de produits de bout en bout. Cela souligne son engagement envers l’avancement des technologies de réseau optique.

Dans la zone des serveurs et du stockage, ZTE a contribué à l’ère numérique avec des solutions de serveurs et de stockage pour tous les scénarios, fournissant la puissance essentielle pour la hausse continue des demandes numériques. Les appareils mobiles ZTE adhèrent à la vision de marque mondiale «Better for All», en présentant de nombreux appareils intelligents innovants lors de l’événement, notamment la nubia Pad 3D, première tablette 3D sans lunettes alimentée par l’IA au monde, la nubia Neo 5G, un téléphone de jeu 5G pour les débutants du monde entier, et le Blade V50 Design au design élégant. La part de marché des produits FWA & MBB de ZTE se classe première au monde, MC888 et d’autres produits FWA & MBB 5G sont également présentés lors de l’événement.

ZTE s’engage à satisfaire les consommateurs mondiaux en fournissant des produits et services compétitifs avec un meilleur prix, une meilleure expérience et une meilleure qualité, et vise à être le meilleur choix pour tous, dépassant ainsi leurs attentes. Aux côtés des opérateurs ainsi que des partenaires de l’industrie et de l’écosystème, ZTE vise à construire un écosystème numérique et intelligent pour une réussite partagée et jouera toujours son rôle dans la promotion du développement durable. Le Sommet 5G & Congrès des utilisateurs 2023 de ZTE offre une plateforme unique pour que les partenaires mondiaux échangent des idées et façonnent collectivement l’avenir des communications à l’ère numérique.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO