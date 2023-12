Façonner l’identité de l’Afrique : récapitulatif du 4e Forum Africa Place Marketing à Casablanca

Organisée par Casablanca Events et Animation, la quatrième édition de l’Africa Place Marketing (APM) s’est déroulée les 22 et 23 novembre 2023 à Casablanca. L’événement qui a rassemblé plus de 400 participants cette année, a porté sur le thème de « L’identité Territoriale : vecteur d’une attractivité résiliente et soutenable » et a vu la participation de plus de 50 intervenants, plus de 20 territoires africains, et plus de 30 supports médiatiques.

« La réussite de cette édition ne fait que renforcer la conviction selon laquelle l’identité territoriale représente une source vitale et incontournable dans la construction d’une attractivité territoriale solide et durable. Les résultats de cet événement témoignent du rôle central que joue l’identité territoriale dans le développement et le rayonnement des territoires. Ces réussites sont le fruit d’un travail acharné et d’un engagement profond en faveur de la promotion d’une attractivité territoriale résiliente, pérenne et innovante », a déclaré Mohamed JOUAHRI, Directeur Général de Casablanca Events & Animation.

La grande nouveauté de l’APM cette année fut le village expo, qui a réuni les principaux pays africains participants, à savoir l’Ouganda, le Bénin, le Sénégal, le Niger, le Cameroun, le Mali et le Togo. Les visiteurs ont eu l’opportunité d’explorer les stands et d’apprendre davantage sur différents horizons dans un cadre qui suscite des échanges riches autour de l’identité territoriale de chacun des pays représentés.

La première journée de l’APM a été consacrée aux enjeux de l’identité territoriale dans la perspective du marketing territorial, elle a rassemblé des experts et des intervenants de renommée internationale autour de deux panels qui convergent sur le fait que l’identité, comme point de départ d’une attractivité résiliente et soutenable, est un atout majeur permettant à un territoire de se distinguer tout en favorisant son développement économique et social. Au programme du même jour, s’est inscrit un Think Tank qui a abordé l’impact des grands événements en tant que marqueurs identitaires qui permettent de mettre en valeur les atouts du territoire hôte et qui génèrent un impact socio-économique positif, à l’exemple de l’organisation de la Coupe du Monde 2030 entre le Maroc, l’Espagne et le Portugal, qui a illustré lors de l’événement l’importance de la construction de l’identité et l’image d’un territoire. La journée s’est clôturée par les Africa Place Marketing Awards (APMA) récompensant les meilleures pratiques du marketing territorial en Afrique. Elle a challengé 5 territoires africains et a été remportée par le Sénégal qui a défendu son Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) .

Tenu sous le thème “Investissements Touristiques en Afrique : Valoriser une Identité Territoriale Durable et Innovante », la 2ème édition du Forum Africain du Tourisme de Casablanca (FATC), co-organisé avec le Conseil Régional du Tourisme Casablanca-Settat a constitué le moment fort de la deuxième journée. Le Forum a mis l’accent sur l’adoption du marketing territorial en tant que levier de développement durable et inclusif des Territoires Africains à potentiel touristique. Les discussions ont conclu que la clé pour attirer les investisseurs dans les territoires africains réside dans la création d’une identité forte et authentique, dans la promotion d’opportunités d’investissement attrayantes, et dans l’engagement en faveur d’un tourisme responsable et durable. La journée s’est achevée avec l’Africa Place Marketing Competition (APMC); un concours unique au Maroc visant à susciter l’intérêt des jeunes étudiants universitaires pour le marketing territorial. La compétition a challengé plusieurs « Business School » et a été remportée par les étudiants de l’Institut Supérieur International de Tourisme de Tanger (ISITT) qui défendaient leur projet face aux étudiants, non moins déméritant, de l’ESCA, de HESTIM, de l’ENCG Casablanca, ou encore de la Faculté Polydisciplinaire de Sidi Bennour.