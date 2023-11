Comment la stratégie d’Orange Maroc intègre l’IA (VIDEO)

Organisée en partenariat avec Orange Maroc, cette table ronde a porté sur le thème «Révolution numérique: Les entreprises marocaines à l’heure de l’intelligence artificielle». Modérée par Meriem Allam, directrice de publication des Inspirations ÉCO, la rencontre a accueilli un panel d’experts en la matière: Maha Gmira, experte en stratégie d’Intelligence artificielle auprès des Nations Unies pour le développement, Mohamed Benali, chief technology and information officer chez Orange Maroc, Zouhair Lakhdissi, chief executive Dial technologies et fondateur AI Crafters, Adil Lachhab, directeur du pôle Digital & Data groupe chez Bank of Africa et Aziz Knina, vice-président trésorier général de l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM).

Selon Mohamed Benali, Chief Technology and Information Officer Orange Marocn «l’une des étapes cruciales de l’intégration de l’IA dans la stratégie d’une entreprise est de s’ouvrir à son écosystème. Il est nécessaire d’établir des partenariats et de participer activement à la création d’un véritable écosystème autour de l’IA. Orange Maroc est justement très active dans ce sens. Cela inclut des collaborations avec des startups et le soutien des jeunes talents. Créer des compétences sur le marché est un objectif important, et cela peut se faire par le biais de programmes de formation, d’accompagnement pour le prototypage, et d’autres initiatives. Le développement d’un écosystème de startups et de jeunes talents est une partie essentielle de cette stratégie». Vidéo.