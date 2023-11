Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario, un one-off pour chant du cygne

Lamborghini célèbre le 10e anniversaire de son département Squadra Corse avec la Huracan STO SC 10° Anniversario, une édition ultra-exclusive, limitée à un seul exemplaire, créée dans le cadre du programme Lamborghini Ad Personam Opera Unica.

La Huracan, dont la production devrait être stoppée avant la fin de l’année, s’offre un baroud d’honneur cinq étoiles avec ce one-off à la livrée inspirée de la voiture de course hybride Lamborghini SC63, mêlant du vert et du noir à des bandes tricolores et à des autocollants numérotés sur les portières. Le cockpit de cette STO SC 10° Anniversario a droit, pour sa part, à une sellerie en Alcantara noir parcourue de surpiqûres vertes, mais aussi à une “orgie” de fibre de carbone, à un arceau de sécurité en alu…

La supercar est également dotée d’un kit de performance Squadra Corse, hérite de plusieurs pièces de carrosserie et d’éléments mécaniques en carbone, de pneumatiques Bridgestone spécifiques, d’un échappement Akrapovic en titane, etc. En revanche, ses caractéristiques techniques sont celles d’une STO standard. Il est vrai que le V10 5.2 l atmo de 640 ch et et 565 Nm tient plutôt la forme. Le prix de ce “collector” en puissance n’a pas été dévoilé.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO