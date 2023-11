Le MAECAMRE tient un workshop sur le projet des compétences MRE

Le Département des Marocains Résidant à l’Étranger, relevant du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger (MAECAMRE), organise un workshop sur le projet du dispositif de mobilisation des compétences et d’accompagnement des porteurs de projets MRE, le vendredi 24 novembre 2023 à Rabat.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une approche participative pour la mise en œuvre de ce projet qui a été lancé par le Département en application des Hautes Directives Royales contenues dans le discours du Roi Mohammed VI, à l’occasion du 69ᵉ anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 2022.

Elle traduit également les recommandations des travaux de la Commission Ministérielle chargée des MRE et des affaires de la Migration, et des réunions du comité technique et des comités thématiques créés en vue d’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales.

Il sied de rappeler que la première réunion du comité de pilotage dudit projet s’est tenue le 24 octobre à Rabat, et a été consacrée à la présentation du projet, de sa gouvernance et du planning de sa mise en œuvre.

Cet atelier a pour objectifs d’impliquer les compétences MRE, les porteurs de projets et les partenaires institutionnels dans la conception et le développement de ce dispositif, débattre des moyens susceptibles de répondre aux attentes de cette cible, et créer un espace propice à l’échange d’expériences, d’idées et d’initiatives entre les réseaux de compétences géographiques et thématiques et les différents partenaires institutionnels.

Cette rencontre s’articulera autour de deux sessions parallèles, la première dédiée à la mobilisation des compétences et des porteurs de projets MRE, et la deuxième consacrée à la Data et les exigences fonctionnelles et techniques. Cet atelier, qui se tiendra en présentiel et à distance, connaitra la participation de plusieurs compétences et porteurs de projets MRE, ainsi que des représentants des différents secteurs concernés.