Attijariwafa Bank renforce son engagement en faveur de l’éducation avec ESCP Business School

Le groupe Attijariwafa bank renforce sa collaboration avec ESCP Business School dans le cadre d’un partenariat stratégique autour de la chaire « Innovation responsable en Afrique ».

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la dynamique portée par le Groupe à l’échelle continentale en tant que multinationale panafricaine de référence, engagée de manière pérenne dans le développement des compétences et le renforcement des capacités de son Capital Humain.

Cette initiative revêt une importance particulière pour le Groupe en matière de partenariats avec des acteurs académiques de premier ordre à l’échelle mondiale. L’objectif étant de concrétiser une forte ambition orientée vers l’accompagnement des jeunes talents et l’identification des compétences dans le cadre d’une démarche fondée sur la croissance inclusive, le progrès social et environnemental.

Cette chaire réunit trois acteurs qui se sont associés dans le cadre d’une feuille de route ambitieuse à savoir ESCP Business School, le groupe Axian et le groupe Attijariwafa bank, et ce, afin de contribuer à la transformation de l’Afrique pour un avenir durable et au développement du capital humain nécessaire à la transition sociale et écologique.

Cette initiative est structurée autour des axes suivants :

• Créer une option de spécialisation en Master 2 pour former ensemble des jeunes talents issus de grands écoles et universités africaines et des étudiants ESCP du Master In Management ;

• Permettre aux entreprises de renforcer leur marque employeur et aux étudiants de développer de belles opportunités de carrière en Afrique ;

• Soutenir financièrement des étudiants africains pour rejoindre cette spécialisation ;

• Nourrir la recherche et croiser les expertises sur l’innovation responsable en Afrique.

À travers cette collaboration d’envergure internationale, le groupe Attijariwafa bank renforce son positionnement en tant qu’acteur panafricain engagé au service de la croissance d’une Afrique résiliente, innovante et tournée vers l’avenir.