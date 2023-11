AMDIE-AZPROMO : signature de protocoles d’accord pour stimuler l’économie

L’agence Marocaine de Développement des Investissement et des exportations « AMDIE » a coorganisé avec l’agence pour la Promotion des Exportations et des Investissements de la République d’Azerbaïdjan « AZPROMO » le premier forum d’affaires Maroc-Azerbaïdjan, le 14 novembre 2023 à Rabat-Salé, afin d’intensifier le dialogue et le niveau de coopération bilatérale dans plusieurs domaines entre les deux pays.

Organisé en marge de la tenue de la 2ème Commission Mixte de coopération bilatérale entre le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le gouvernement du Royaume Maroc lors de laquelle plusieurs accords de coopération ont été signés, ce forum d’affaires a ainsi permis de rapprocher nos communautés d’affaires et de présenter les innombrables opportunités d’échanges et d’investissements entre les deux pays.

Le forum a été co-présidé par le Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, Monsieur Mohcine Jazouli et le Ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov. Il a été marqué par la présence d’une importante délégation comprenant le Directeur Général de l’AMDIE, Ali Seddiki, du Directeur de l’Agence pour la Promotion des Exportations et des Investissements de la République d’Azerbaïdjan « AZPROMO », Yusif ABDULLAYEV, du Vice-Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, Mehdi TAZI, du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des PME (Maroc PME), Brahim ARJDAL, du Président du Conseil d’administration de l’Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises de la République d’Azerbaïdjan, Orkhan Mammadov et du Vice-Président de la zone franche économique d’Alat, Ismayil MANAFOV.

Cette rencontre stratégique installe une dynamique pour favoriser, encourager et catalyser de nouvelles opportunités d’affaires entre les deux pays et aborde le potentiel et le désir commun de porter la coopération entre le Maroc et l’Azerbaïdjan à un niveau supérieur en renforçant davantage leurs synergies dans de nombreux secteurs. Les domaines clés incluent l’aviation civile, le commerce, le tourisme, l’énergie et la défense, autant de secteurs où ces deux pays envisagent une collaboration renforcée, se percevant mutuellement comme des partenaires complémentaires.

Dans le cadre de cette collaboration fructueuse, deux protocoles d’accord (MOU) entre le Maroc et l’Azerbaijan ont été signés, précisément entre l’AMDIE et AZPROMO ainsi qu’entre l’AMDIE et l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises de la République d’Azerbaïdjan (KOBIA), Maroc PME et l’AMDIE.

L’objectif de ces accords est de concrétiser des projets d’investissement dans divers domaines d’intérêt commun et de stimuler la coopération en matière de commerce et d’investissement, et ce en mettant l’accent sur les petites et moyennes entreprises. Ces accords témoignent de l’engagement mutuel à promouvoir la croissance économique et à soutenir le développement des petites et moyennes entreprises dans les deux pays.