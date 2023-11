Lancement officiel d’Experienciah : une Nouvelle ère pour l’hôtellerie au Maroc (VIDEO)

Experienciah, nouvelle société de gestion hôtelière marocaine à vocation continentale, annonce son lancement officiel, mettant l’accent sur son approche en matière de conception d’expériences clients et sa nouvelle plateforme de services dédiée à l’amélioration des performances pour les hôteliers et les investisseurs.

Alors que le secteur du voyage continue à se transformer à une vitesse sans précédent, il devient essentiel pour les acteurs de l’industrie de disposer d’outils et de stratégies efficaces pour capter les clients et optimiser la performance de leurs hôtels.

Experienciah, nouvelle société de gestion, se positionne comme un leader émergent au Maroc et en Afrique offrant des solutions sur mesure aux hôteliers et aux investisseurs grâce à une plateforme de services dédiée, un portefeuille de marques diversifié et une approche originale en matière de conception d’expériences clients.

Avec une vision claire pour redéfinir les normes de l’industrie de la gestion hôtelière, Experienciah s’engage à offrir une approche holistique axée sur l’excellence opérationnelle, la satisfaction client et la rentabilité.

« Nous sommes heureux d’annoncer la naissance d’Experienciah, une société de gestion marocaine avec une ambition continentale, conçue pour relever les défis complexes de l’industrie hôtelière moderne. En mettant l’accent sur l’innovation, la personnalisation et l’engagement envers l’excellence, Experienciah souhaite devenir le partenaire privilégié des hôteliers marocains et africains afin de les accompagner dans la transformation nécessaire que connaît le secteur », a déclaré Abbas Azzouzi, Président et CEO d’Experienciah.

« Alors qu’Experienciah se lance dans une aventure transformatrice, nous invitons les professionnels de l’industrie, les investisseurs et les parties prenantes à unir nos forces pour réécrire l’histoire de l’hospitalité marocaine et africaine », a ajouté Abbas Azzouzi.

Plus qu’une société de gestion, Experienciah est une plateforme de services dédiée à l’excellence opérationnelle et à l’expérience clients.

Pilotée par une équipe d’experts chevronnés, tous animés par une réelle passion pour l’hospitalité et ses métiers, Experienciah combine stratégie, innovation, excellence et créativité pour créer un environnement où chaque point de contact avec le client est porteur d’émotions.

A travers une plateforme de services s’appuyant sur les dernières avancées technologiques, Experienciah offre des solutions innovantes en matière de design d’expériences clients, de re-branding et de distribution, transformant ainsi la façon dont les hôtels interagissent avec leurs hôtes.

« En plaçant le design d’expériences clients au cœur de sa proposition de valeur, l’entreprise s’engage à redéfinir les normes de l’industrie en offrant dessolutions créatives et personnalisées qui répondent aux besoins spécifiques de chaque établissement. » a déclaré Abbas Azzouzi.

Experienciah insuffle une nouvelle dynamique à l’hospitalité. A travers un portefeuille de marques diversifié, l’entreprise façonne des moments uniques pour les clients et déploie des expériences culinaires, artistiques, sportives et hôtelières pour toutes les communautés, grâce à des talents centrés sur la satisfaction client.

La vision d’Experienciah s’aligne avec les codes émergents de l’hospitalité expérientielle, créative, où le partage, la communauté, l’innovation et la qualité incarnent des valeurs motrices.

Experienciah prône une approche s’appuyant sur un éventail de services personnalisés, un parcours digitalisé et une analyse approfondie de la data pour une parfaite compréhension des besoins et attentes en constante évolution. La formation et le développement des talents au service de l’expérience client est un axe essentiel de sa stratégie.

« Nous travaillons avec nos partenaires à l’ancrage d’une culture plaçant le client au centre de toutes les actions. La responsabilisation et l’autonomie des talents est au cœur de nos préoccupations quotidiennes. C’est cette culture qui permet la création et le déploiement d’expériences s’articulant autour d’une offre FB&E originale, d’une approche Wellness revisitée et d’une offre Mice des plus innovantes. A travers ces expériences, Experienciah souhaite mettre en avant une nouvelle expression de l’hospitalité marocaine, incarnant excellence et authenticité », explique Abbas Azzouzi.

Experienciah compte à ce jour 4 marques à son actif, à chacune son univers, son identité et un positionnement distinctif. Elles conservent cependant toutesun ADN commun, elles sont marocaines de par leur inspiration, leur héritage culturel et leurs racines, elles expriment modernité et ouverture sur le monde.

Ces marques célèbrent la vie, avec une promesse commune ‘Better Together’:

• The View Hotels (bleisure et resorts haut de gamme): l’élégance pour nous est synonyme d’authenticité.

• Kaan Hotels (lifestyle – milieu de gamme) : une célébration de la communauté, de la créativité et de l’expression de soi.

• A Collection (Resorts et urbain) : Des moments de connexion et de partage en famille, entre amis ou entre collègues.

• My Relax (économique) : Démocratiser l’hôtellerie stylée au Maroc et en Afrique.