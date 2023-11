ONMT-SETO : Rabat, capitale du tourisme avec un congrès d’exception

Les professionnels du tourisme français ont jeté leur dévolu sur la ville de Rabat pour accueillir leur congrès annuel, une décision majeure qui témoigne de la confiance grandissante dans le potentiel du Maroc en tant que destination touristique. Cette annonce a été faite à l’issue de la première journée de rencontres à Marrakech entre les responsables du Seto, l’association regroupant les 70 plus grands tour-opérateurs français, et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT).

Le Seto, représentant les acteurs majeurs de l’industrie touristique française, a choisi le Maroc comme lieu de leur congrès annuel, prévu pour le mois d’avril prochain. Cette décision renforce la position du Maroc en tant que destination privilégiée pour les voyageurs français et témoigne de l’engagement de l’ONMT à promouvoir le pays comme une destination touristique de premier plan.

Cet événement marquant renforce la coopération entre le Maroc et la France dans le domaine du tourisme et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du secteur touristique marocain. L’ONMT, en tant qu’initiateur de cette collaboration fructueuse, se réjouit de l’opportunité d’accueillir les professionnels du tourisme français à Rabat et de montrer la beauté et la diversité du Maroc en tant que destination de choix pour les voyageurs du monde entier.