Chiffre de la semaine. 5

C’est le nombre de pays identifiés par Bloomberg businessweek à l’issue d’une longue étude conduite conjointement avec l’institut de recherche Bloomberg economics comme étant des connecteurs, des points de jonction essentiels entre les grandes puissances économiques.

Il s’agit de l’Indonésie, du Mexique, de la Pologne, du Vietnam et, last but not least, du Maroc. Des pays qui «surperforment», qui ont concentré 4% du PIB mondial en 2022, mais qui ont su attirer 10% des investissements «greenfield» globaux.

«Le Maroc, qui abrite les plus grandes réserves mondiales de phosphates, est en train de devenir un acteur clé dans la transformation de l’industrie automobile mondiale», peut-on lire dans les colonnes de l’hebdo économique U.S., qui rappelle que ce dérivé de l’acide phosphorique est un composant essentiel dans la fabrication des batteries des véhicules électriques. L’importance prise par notre filière automobile au cours de ces dernières années fait couler beaucoup d’encre. «Khamsa ou khmiss» !

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO