Hommage : la FMVA enclenche la “marche arrière” pour la Marche verte

La Fédération marocaine des véhicules anciens (FMVA) a célébré de fort belle manière le 48e anniversaire de la Marche verte. Les 5 et 6 novembre dernier, ce sont 48 véhicules de collection «état concours», provenant de tout le pays, et soigneusement sélectionnés par la FMVA, qui ont pris part à deux rassemblements à forte dimension «drapeautique», à Rabat puis à Casablanca. Le premier jour, ils ont sillonné les rues de la capitale devant un public sous le charme, tandis que le lendemain, les commémorations se sont poursuivies au sein du musée de l’Automobile Club du Maroc, situé dans la capitale économique, à Bouskoura, plus précisément. Un lieu où tout amateur de voitures classiques se sentira comme un poisson dans l’eau, inauguré pour l’occasion, et qui ouvrira dans les prochaines semaines ses portes au public. Pour la petite histoire, sachez qu’un spectacle de l’artiste Hassan Fayz, donné dans l’enceinte du musée, a mis en scène des «camions d’époque qui ont été utilisés pour transporter les participants de la Marche verte en 1975», dixit un communiqué de la FMVA.

«Cet événement restera à jamais gravé dans la mémoire de tous les Marocains. Et nous avons à cœur au sein de la Fédération de le célébrer chaque année», a commenté Khalid Kabbaj, président de la FMVA.

Et de poursuivre : «Outre sa portée hautement symbolique, ce rassemblement a constitué un moment de festivités et de partage avec le public et les amateurs de véhicules classiques. C’est aussi le moyen pour la FMVA de valoriser le patrimoine automobile de notre pays que défendent fièrement l’ensemble des collectionneurs nationaux.»

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO