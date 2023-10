L’industrie automobile marocaine en pleine transformation numérique

À l’heure actuelle, la révolution numérique a réussi à toucher de grands secteurs qui se sont toujours basés sur la relation physique et directe avec le consommateur. L’industrie automobile, à son tour, a été appelée ces dernières années au processus de digitalisation en répondant aux nouvelles tendances de consommation.

L’adoption des outils technologiques pour offrir une expérience client immersive et moderne est devenu un processus essentiel dans les concessions automobiles. Au Maroc, le secteur automobile évolue rapidement, porté par la transition vers la mobilité, la digitalisation de l’interaction avec les clients et l’individualisation des offres.

L’évolution des attitudes des clients envers les véhicules et les marques conduit à une réflexion sur l’adoption de solutions digitales en adéquation avec le marché et tirant pleinement profit des avancées technologiques.

De plus, le royaume vise également la neutralité carbone en 2050 ce qui impose aux concessions d’adapter leurs infrastructures et leur offre de véhicules. Les nouvelles technologies, comme les applications mobiles et les systèmes CRM, sont devenues incontournables pour optimiser le service client. L’analyse des données pour fournir des offres sur-mesure, est également devenue une nécessité pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante.

Parce qu’un débat s’impose, « SRA AFRIQUE » et « IMAWEB » (devenu « NEXTLANE »), organisent une conférence sous le thème « la Concession Digitale de Demain au Maroc : Comment se préparer à la transformation numérique ». Une rencontre, état des lieux, à laquelle prendront part des experts de l’industrie automobile pour aborder des sujets variés allant des tendances du marché de la concession, des outils de vente intelligents à la personnalisation de l’expérience client.

Cet évènement permettra également de découvrir comment l’intégration de l’IA peut créer des solutions avant-gardistes capables de propulser la concession automobile vers de nouveaux horizons numériques.

Des experts de renommée interviendront lors de ce débat :

Souad Maadir Tarmidi, Directeur Général de SRA AFRIQUE

Adil Zaidi, Président de la Fédération des Concessionnaires Automobiles

Philippe Dressy, South Vice Président de IMAWEB (devenu NEXTLANE)

Georges-Etienne ANDRIEU, Director Used Cars Strategy chez IMAWEB (devenu NEXTLANE)

Sera proposé aux concessionnaires automobiles, un écosystème global et intégré autour du DMS, l’ERP de la concession automobile, un ensemble de solutions digitales qui viendra compléter la palette d’outils mis à leur disposition. Ces solutions sont intégrées grâce à une nouvelle plateforme « NEXTLANE ».