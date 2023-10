Le Maroc accueille Alpine, la marque sportive signée Renault

Alpine, la marque sportive de Renault Group, annonce son arrivée officielle sur le marché marocain. La commercialisation de trois modèles de sa gamme de véhicules A110 débutera le 19 octobre dans deux points de ventes à Casablanca (M-Automotiv Bandoeng) et à Marrakech (NCRA). Ces ouvertures s’inscrivent dans la stratégie d’expansion de la marque à l’international, et portent à 145 le nombre de points de ventes Alpine dans le monde.

« C’est une nouvelle page qui s’écrit dans l’histoire de Renault Group au Maroc. Nous accueillons aujourd’hui un nouveau membre de la famille et non des moindres. Nous sommes heureux d’apporter dans le Royaume, l’excellence et la passion pour le sport automobile avec la célèbre et iconique marque Alpine. Les passionnés de voitures sportives et de l’histoire de la marque pourront dorénavant apprécier les trois versions de la gamme A110 au Maroc et vivre des émotions que seule Alpine peut offrir », explique Fabrice Crevola, Directeur Général de Renault Commerce Maroc et Alpine Maroc.

« Nous sommes fiers d’annoncer l’arrivée d’Alpine au Maroc où l’activité automobile est en pleine dynamique. Alpine rejoint les autres marques de Renault Group avec son identité de voitures sportives à la pointe de l’innovation et ses emblématiques A110. Avec deux nouveaux points de ventes au Maroc, et 145 dans le monde, Alpine poursuit son développement à l’international », explique Antonino Labate, Directeur des Ventes, du Marketing et de l’Expérience client chez Alpine.

Alpine, l’élégance et la passion au bout des doigts

Née de la course automobile, Alpine est une véritable success story. Son design iconique incarne l’expression pure de sensations uniques. À la pointe de l’innovation et du sport automobile, Alpine développe son image sportive depuis la conception de ses véhicules de série jusqu’à la Formule 1.

Le plan Renaulution lancé en janvier 2021 par Luca de Meo, CEO de Renault Group, a permis à la marque sportive française Alpine de se doter de perspectives ambitieuses. Deux ans plus tard, la marque enregistre des records de ventes et dépasse l’objectif de doubler le volume de points de vente d’ici la fin d’année.

Aujourd’hui, Alpine poursuit son développement à l’international avec deux nouveaux points de ventes au Maroc, les premiers dans le Royaume, un marché prometteur et au plus près des passionnés de voitures sportives.

À chacun son A110

Ces trois versions, toutes intensément Alpine, possèdent chacune leur propre identité. À leur manière, elles offrent trois expériences de conduite différentes et pourtant authentiquement Alpine. Fidèles aux principes de légèreté et d’agilité de la marque, elles sont motorisées par un 4 cylindres 1.8 turbo couplé à une boîte automatique 7 rapports Getrag à double embrayage humide.

Alpine A110 est la porte d’entrée dans l’univers Alpine. Dans la lignée de la mythique berlinette, l’A110 est l’expression pure des sensations Alpine. Elle joue sur la route et ses courbes avec une étonnante agilité.

est la porte d’entrée dans l’univers Alpine. Dans la lignée de la mythique berlinette, l’A110 est l’expression pure des sensations Alpine. Elle joue sur la route et ses courbes avec une étonnante agilité. Alpine A110 GT est le coupé sportif Grand Tourisme de la gamme. Combinaison idéale entre élégance et performance, c’est la voiture de sport des trajets du quotidien comme des voyages au long cours.

est le coupé sportif Grand Tourisme de la gamme. Combinaison idéale entre élégance et performance, c’est la voiture de sport des trajets du quotidien comme des voyages au long cours. Alpine A110 S se place au sommet de la gamme et met l’accent sur la performance. Son châssis « Sport » valorise pleinement le potentiel de son moteur de 300 chevaux. Redoutablement efficace, l’A110 S est un concentré d’émotions.

Ces trois modèles de la gamme A110 bénéficient du savoir faire et de l’excellence de son usine historique de Dieppe ainsi que de l’ingénierie des équipes d’Alpine Racing et d’Alpine Cars. Ils seront à découvrir dans les centres Alpine de Casablanca et de Marrakech dès le 19 octobre 2023.