Assemblées annuelles: l’organisation est excellente, selon un responsable du FMI

Par LeSiteinfo avec MAP

L’organisation par le Maroc des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International est « impressionnante et excellente », a affirmé, mardi à Marrakech, Alex Segura, conseiller du FMI.

« Nous sommes très impressionnés par le travail fait par le Maroc sur les plans logistique et organisationnel, ainsi qu’en ce qui concerne le choix des thématiques traitées par les participants », a ajouté Segura dans une déclaration à la MAP, en marge de cet évènement, ajoutant que le Royaume a créé, à cet effet, un comité scientifique chargé de mener une réflexion sur les questions à aborder lors de ce rendez-vous planétaire.

Il a précisé, dans ce sens, que le Maroc a fait preuve d’une « énorme capacité intellectuelle », rappelant la publication du livre « Le Maroc en quête d’une croissance plus forte et plus inclusive », élaboré par la Banque mondiale.

Le responsable a également indiqué que la Banque mondiale a entamé avec les autorités marocaines « un dialogue constructif, basé sur la confiance », dans l’objectif d’organiser cet évènement international, saluant l’expérience du Maroc en tant que pays doté « d’institutions fortes et solides ».

Le Maroc, a-t-il précisé, a montré sa capacité de leadership en matière de développement sur le plan international, mettant l’accent sur l’importance de la tenue de ces Assemblées annuelles au Maroc, revenant ainsi en terre africaine, 50 ans après.

Venus des quatre coins de la planète, les participants aux Assemblées BM/FMI, qui se tiennent à Marrakech, se penchent une semaine durant sur les grands enjeux actuels liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.

Cet événement international d’envergure offre l’occasion aux décideurs économiques et financiers de prendre connaissance de près des avancées réalisées et des progrès accomplis par le Maroc, sous le leadership éclairé du roi Mohammed VI, dans divers domaines.

S.L.