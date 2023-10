Véhicules électriques : Nissan accélère sa transition en Europe

Nissan, pionnier de la mobilité zéro émission avec la LEAFQ, a lancé cette semaine, le compte à rebours qui va le mener jusqu’à une gamme 100 % électrique en Europe.

Alors que de nombreux pays débattent du moment où il faudra interdire la vente des véhicules à moteurs à combustion interne, Nissan poursuit son projet vidant à atteindre à 100 % de véhicules électriques vendus en Europe d’ici 2030. Dans cette perspective, tous les nouveaux modèles Nissan lancés sur le continent seront désormais 100 % électriques.

S’appuyant sur la capacité de la marque à concevoir et à assembler des véhicules au Royaume-Uni, et sur son expérience unique en matière d’électrification et de crossovers, ce changement s’intègre dans le cheminement de Nissan vers la neutralité carbone.

Makoto Uchida, président et CEO de Nissan, a déclaré : « le véhicule électrique est la solution de mobilité ultime. Plus d’un million de clients ont déjà rejoint notre aventure et découvert le plaisir de conduire un véhicule 100 % électrique Nissan. Il n’y aura pas de retour en arrière. Les véhicules électriques alimentés par des énergies renouvelables sont essentiels pour atteindre la neutralité carbone, qui est au cœur de notre vision Ambition 2030. Nissan passera au 100 % électrique d’ici 2030 en Europe. Nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour notre entreprise, pour nos clients et pour la planète ».

Présentation du « concept 20-23 » et lancement d’une nouvelle étude sur la conduite autonome

Cet engagement intervient alors que Nissan poursuit son programme d’investissement dans ses équipes européennes de design et de R&D. D’autant que toutes deux célèbrent des anniversaires historiques en faisant progresser leurs travaux sur les véhicules et technologies du futur.

Aujourd’hui, sur les rives d’un canal bordant Nissan Design Europe (NDE), Nissan a dévoilé « Concept 20-23 », un concept-car de véhicule électrique sportif et urbain célébrant le 20e anniversaire de l’ouverture du studio de Paddington, à Londres.

Au Nissan Technical Centre Europe (NTCE) voisin, où l’équipe R&D de Nissan célèbre cette année son 35e anniversaire, est déployée la dernière étude britannique en conditions réelles sur la conduite autonome, nommée evolvAD ; elle se concentre sur les zones résidentielles et rurales, avec le soutien du Gouvernement britannique.

Un programme d’investissement de plus de 40 millions d’euros est en cours sur les deux sites, dans les secteurs suivants :

Au NDE, la modernisation des infrastructures du bâtiment, des outils de design, ainsi que l’augmentation des effectifs.

Au NTCE, l’acquisition de nouvelles technologies et infrastructures avec plus de 26 millions d’euros investis uniquement dans des projets d’électrification.

Les futures technologies de batteries rendront les véhicules électriques encore plus accessibles

À l’échelle mondiale, dans le cadre du programme Nissan Ambition 2030, Nissan prévoit de lancer 27 véhicules électrifiés, dont 19 véhicules 100 % électriques, d’ici 2030. Au cours de cette période, Nissan introduira également une technologie sans cobalt pour réduire le coût des batteries des véhicules électriques de 65 % d’ici l’exercice 2028.

Nissan prévoit également de lancer des véhicules électriques dotés de sa technologie exclusive de batterie solide (All Solid State Battery, ASSB) d’ici l’exercice 2028. Avec la révolution de l’ASSB, Nissan sera en mesure d’élargir son offre de véhicules électriques à tous les segments et d’offrir des performances encore supérieures.

En réduisant le temps de recharge d’un tiers, les ASSB rendront les véhicules électriques plus performants et plus accessibles. En outre, Nissan s’attend à ce que l’ASSB ramène le coût des batteries à 75 dollars par kWh d’ici l’exercice 2028, et ambitionne même de le ramener ensuite à 65 dollars par kWh pour atteindre ainsi la parité de coût entre les véhicules électriques et les véhicules à essence.

Nissan a déjà confirmé deux futurs modèles 100 % électriques pour l’Euripe. L’un sera un tout nouveau véhicule compact qui succédera à l’emblématique Micra, en tant que modèle d’accès à la gamme Nissan. L’autre véhicule sera construit dans l’usine Nissan de Sunderland, au Royaume-Uni, dans le cadre du projet EV36Zero. À travers un investissement d’un milliard de livres sterling, le projet EV36Zero vise à réunir la fabrication de véhicules électriques, la production de batteries et des énergies renouvelables.

L’électrification progresse rapidement en Europe

Un tiers des plus d’un million de véhicules électriques Nissan vendus dans le monde l’ont été en Europe. Le Nissan Ariya et le fourgon Townstar sont les derniers nés des véhicules 100 % électriques de la marque à arriver sur le marché. Depuis 2022, la gamme Nissan en Europe est 100 % électrifiée, grâce notamment à l’introduction de la technologie e-POWER de Nissan sur les Qashqai et X-Trail.

Adapté aux clients européens par l’équipe du NTCE au Royaume-Uni, le système e-POWER offre l’expérience de conduite agréable, simple et fluide typique d’un véhicule 100 % électrique à ceux qui ne sont pas encore prêts à adopter une motorisation 100 % électrique.

Ces modèles à succès, leaders sur leur segment, contribuent déjà à la transition de Nissan vers le 100 % électrique en Europe où, à l’exception des évolutions de modèles actuels, toutes les nouvelles Nissan seront 100 % électriques.

Le marché automobile européen s’électrifie à un rythme rapide. Sur la période allant de 2018 à 2022, les ventes de véhicules électriques et électrifiés sont passées de 5 % du marché total à 44 %, tandis que les ventes de véhicules 100 % électriques sont passées de 1 % à 12 % du marché total. Aujourd’hui, les véhicules 100 % électriques représentent 16 % des ventes de Nissan en Europe, sur un mix total de ventes électrifiées de 50 %, qui devrait atteindre 98 % dans les trois années à venir.

E-POWER : la porte d’entrée vers l’électrification en Afrique

E-Power est le système unique à moteur 100 % électrique de Nissan qui offre l’expérience de conduite réactive et sans effort d’une voiture entièrement électrique, sans nécessité de recharge. Nissan entend devenir une entreprise véritablement durable, en route vers un monde plus propre, plus sûr et plus inclusif, comme détaillé dans Ambition 2030, la vision à long terme de la marque. Répondant aux exigences de l’environnement, de la société et des clients, cette stratégie vise à fournir des modèles électrifiés et des innovations technologiques sur les marchés clés du monde entier, en favorisant la mobilité et au-delà.

Pour Nissan, la technologie e-POWER est une composante essentielle de la transition pratique de l’Afrique des moteurs à combustion interne (ICE) aux véhicules électriques (EVs). Certains marchés africains auront accès à la technologie e-POWER, dès la fin de l’année 2023.