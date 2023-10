Smurfit Kappa révolutionne la conservation des fruits et légumes

Smurfit Kappa, l’un des principaux acteurs mondiaux de l’emballage en papier et leader Européens du marché, présente Agrolife®, un traitement novateur visant à prolonger la fraicheur et la durée de conservation des fruits et légumes au Salon International des Fruits et Légumes de Madrid, Fruit Attraction (Hall 7, Stand 7C27), du 03 au 05 Octobre 2023. Cette solution a été spécialement conçue pour relever les défis de l’industrie agroalimentaire, particulièrement pour des pays comme le Maroc, dont la production totale avoisine les 9 millions de tonnes (près de 3 millions pour les fruits et plus de 6 millions pour les légumes).

Un atout incontournable pour l’industrie agroalimentaire

Développé à l’usine de Totana, à Murcie, en Espagne, Agrolife® est une solution révolutionnaire visant à réduire les pertes considérables enregistrées dans le secteur de la distribution alimentaire. En appliquant le traitement à l’emballage agricole, la solution absorbe l’éthylène des fruits et légumes tout au long de la chaîne d’approvisionnement, retardant ainsi leur maturation. Se positionnant comme un atout incontournable pour le secteur agroalimentaire marocain, Agrolife® contribue à minimiser le gaspillage alimentaire, à diminuer les coûts de manutention et à relever les défis majeurs auxquels sont confrontés les producteurs, distributeurs, propriétaires de marques et détaillants.

Mounir Naciri, Président Directeur Général de Smurfit Kappa Maroc, présent au salon Fruit Attraction, déclare : “Agrolife® simplifiera le travail des producteurs marocains. Cette solution leur permettra de récolter leurs produits au moment optimal de maturité, améliorant ainsi leur qualité et prolongeant leur conservation. Cela signifie que la date de péremption peut être repoussée, réduisant ainsi les déchets alimentaires en magasin ». En effet, Agrolife® pourrait entraîner un changement majeur dans le secteur agricole marocain, qui, à certaines saisons, est confronté à des surplus de l’offre par rapport à la demande.

Par ailleurs, Agrolife® a été lancé sur le marché avec l’approbation d’audits rigoureux menés par des organismes tel que Just Quality. Smurfit Kappa a également validé ces données et résultats dans des laboratoires de renom tels que l’IRTA et les laboratoires Galab.

Smurfit Kappa Rabat : Une usine de dernière génération marocaine

Smurfit Kappa présente également sa nouvelle usine de pointe d’emballages en carton ondulé au Maroc lors du Salon International des Fruits et Légumes à Madrid. Inaugurée en juillet dernier, cette installation résulte d’un investissement de plus de 35 millions d’euros. L’objectif principal de cette usine est d’améliorer la chaîne de valeur pour les clients de Smurfit Kappa au Maroc en leur fournissant des emballages de manière rapide et efficace. L’entreprise vise à collaborer étroitement avec les producteurs, distributeurs, marques et détaillants opérant dans le Royaume.

Mounir Naciri, Président Directeur Général de Smurfit Kappa Maroc affirme : « Nous sommes résolus à soutenir nos clients hortofruticoles, qu’ils soient des entreprises multinationales établies, des acteurs nationaux de renom ou des entrepreneurs locaux, dans une région qui offre un potentiel de croissance remarquable. Notre engagement est profond : nous nous efforçons de leur offrir bien plus qu’une simple solution d’emballage. Nous ambitionnons d’être le partenaire de confiance qui assure un approvisionnement fiable et ponctuel en solutions d’emballage de la plus haute qualité, innovantes et durables ».

Des solutions innovantes et durables pour le secteur horticole

En plus d’Agrolife®, Smurfit Kappa présente au salon Fruit Attraction ses solutions innovantes TechniPaper®, telles que AquaStop™, résistant à l’eau et entièrement recyclable, ou Antihumedad et Termosellante. L’opérateur exposera également la solution Goliath®, qui est non seulement 50% plus légere mais améliore également l’efficacité du chargement et de l’empilage ; ses plateaux en carton Safe&Green® pour les produits agricoles frais, entièrement personnalisables et durables ; l’exclusif P84-11, avec une résistance à la compression élevée lors de l’empilement et une optimisation de l’espace intérieur ; ou le P84-12, avec des rabats et un couvercle dotés d’un système de fermeture assurant la sécurité du contenu lors de la manipulation et du transport ; AgroPaper™, la solution durable et biodégradable pour le paillage agricole, et BanaBag®, qui protège les cultures de bananes.

Teo Pastor, Directeur Marketing et des ventes de Smurfit Kappa Espagne | Portugal | Maroc, a réitéré l’engagement de Smurfit Kappa à soutenir le secteur agricole en développant des solutions innovantes pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts. Il déclare : « nous travaillons en étroite collaboration avec les producteurs, distributeurs, propriétaires de marques et détaillants pour leur offrir des solutions d’emballage répondant aux véritables défis auxquels leurs chaînes d’approvisionnement sont confrontées chaque jour. »

Agrolife® et les solutions durables de Smurfit Kappa destinées au secteur horticole apportent une valeur ajoutée significative sur le marché marocain notamment l’optimisation des coûts pour les producteurs ou encore l’amélioration de la qualité des produits. Cette valeur est d’autant plus importante dans le contexte de l’inauguration récente de l’usine d’emballages de Smurfit Kappa à Rabat.