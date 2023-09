LG révolutionne la maison intelligente avec la connectivité « HCA 1.0 »

LG Electronics (LG) s’apprête à présenter la première mise en œuvre commerciale de la spécification HCA 1.0 de la Home Connectivity Alliance, permettant la connectivité des appareils électroménagers multimarques par le biais de la plateforme domestique intelligente LG ThinQ™.

D’ici la fin de l’année, les consommateurs pourront contrôler des appareils de diverses marques, telles que Samsung et Vestel, grâce à l’application ThinQ à l’utilisation intuitive, offrant ainsi une interconnectivité transparente et une maison plus intelligente et plus pratique.

Résolument tourné vers l’innovation en matière d’expérience client, LG s’est associé à d’autres marques pour apporter l’élégante simplicité de la compatibilité intermarques sur les principaux marchés du monde, notamment en Corée du Sud, aux États-Unis et en Europe. Le partenariat couvrira dans un premier temps les principales catégories de produits électroménagers tels que les lave-linges, les sèche-linges et les lave-vaisselles et sera progressivement étendu à d’autres types d’appareils à l’avenir.

L’adoption généralisée de la spécification HCA 1.0 pour le développement permet de surveiller et de contrôler les appareils électroménagers et les solutions d’aération de différentes marques à l’aide d’une seule application. Avec l’application ThinQ, les utilisateurs n’ont qu’à enregistrer leurs produits compatibles, puis ils sont prêts à profiter de la facilité et du gain de temps qu’offre la gestion centralisée des appareils. Ceux qui possèdent un lave-linge LG et un lave-vaisselle Samsung à la maison, par exemple, n’auront plus à basculer entre les applications de chaque fabricant pour régler leur cycle de lavage et leurs paramètres de nettoyage préférés.

L’arrivée d’une véritable interconnectivité intermarques est la concrétisation de la vision du HCA pour une expérience unifiée et transparente de la maison intelligente. Fondée en janvier 2022 et composée d’un certain nombre de fabricants de solutions domestiques intelligentes, l’alliance HCA vise à fournir une interopérabilité basée sur le cloud entre les plates-formes domestiques intelligentes de ses membres. En tant que membre du conseil d’administration de l’alliance, LG a travaillé en étroite collaboration avec d’autres fabricants d’appareils électroménagers, dont Samsung et Vestel, pour favoriser l’adoption de la spécification HCA 1.0, dans le but ultime d’améliorer le confort de l’utilisateur.

Engagé dans l’expansion de l’écosystème de la maison intelligente, LG a également soutenu activement le travail de la Connectivity Standards Alliance (CSA), une organisation mondiale dédiée au développement de protocoles de communication ouverts pour les appareils de la maison intelligente. LG a contribué au développement et à la normalisation du protocole Matter, une norme de communication IoT domestique basée sur le protocole Internet et dirigée par la CSA.

« LG ThinQ permet un écosystème d’appareils électroménagers interconnectés de manière transparente qui offrira de nouvelles expériences de maison intelligente aux clients du monde entier », a déclaré Jung Ki-hyun, vice-président exécutif et chef du centre d’affaires de la plate-forme. « LG continuera à développer la compatibilité entre ThinQ et les plateformes domestiques intelligentes des autres membres du HCA.