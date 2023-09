IFA 2023 : LG présente son nouveau catalogue de produits électroménagers

LG Electronics (LG) présente une vaste gamme d’appareils électroménagers offrant une efficacité énergétique de niveau A (et plus) dans la » Maison Net-Zéro » à l’IFA 2023. Conçues pour une vie plus durable, les dernières solutions de cuisine, de blanchisserie et de vie de l’entreprise répondent au besoin croissant de réduire la consommation d’énergie, les coûts de fonctionnement et l’impact sur l’environnement.

Solution de nettoyage économe en énergie avec optimisation de l’IA

Le nouveau modèle de lave-linge et sèche-linge à chargement frontal de LG nettoie et sèche le linge sans faire grimper la facture d’électricité, le lave-linge affichant une note énergétique de A-40% et le sèche-linge une note de A+++-20%. Le lave-linge avancé favorise la durabilité des garde-robes et de l’environnement grâce à l’AI Wash de LG, qui sélectionne intelligemment le cycle de lavage optimal pour offrir 10% de protection supplémentaire au tissu et contribuer à prolonger la durée de vie des vêtements. Il est même doté d’un cycle spécialisé qui empêche jusqu’à 60% des émissions de microplastiques provenant des cycles de lavage de pénétrer dans le réseau d’approvisionnement en eau.

Par ailleurs, la fonction AI Dry du sèche-linge est capable de détecter le poids du linge, le type de tissu et le taux d’humidité, afin d’optimiser le temps et la température de séchage en fonction des différents types de vêtements. Soutenue par le double compresseur Inverter de LG, la fonction TurboDry est une option efficace pour sécher le linge plus rapidement. En outre, le nouveau sèche-linge utilise le réfrigérant R290, connu pour son faible potentiel de réchauffement de la planète (PRP). Pour une expérience utilisateur pratique, le lave-linge et le sèche-linge sont tous deux équipés d’un panneau de commande tactile LCD amélioré.

Réfrigérateur économe en énergie et très performant

Le nouveau réfrigérateur à congélateur inférieur de LG, également très efficace, a une cote énergétique de A à 20 %. Le réfrigérateur est alimenté par le Smart Inverter Compressor de l’entreprise, qui offre une efficacité énergétique impressionnante en ajustant la vitesse aux conditions réelles, et est assorti d’une garantie de 10 ans. Ultra-fiable, le compresseur génère également moins de bruit que tout autre compresseur de sa catégorie, ce qui signifie un réfrigérateur plus silencieux et une cuisine plus paisible. Pour prolonger la fraîcheur des aliments, le LINEARCooling de LG maintient les fluctuations de température à ± 0,5 degré Celsius, tandis que le DoorCooling+ assure un refroidissement rapide et homogène dans tous les coins du réfrigérateur.

Ensemble de fonctions de cuisson complètes avec une efficacité énergétique de haut niveau

L’efficacité énergétique A++ du nouveau four encastrable InstaView de 24 pouces (60 centimètres) de LG doit beaucoup à ses isolants améliorés, à sa commande de chauffage optimisée et à sa porte en verre à quatre couches ; une combinaison qui permet de conserver l’énergie et de minimiser les pertes de chaleur. La technologie InstaView de LG contribue également à préserver la chaleur à l’intérieur du four, ce qui permet aux utilisateurs de vérifier la progression de leur repas sans avoir à ouvrir la porte.

Intégrant l’Inverter Direct Drive Motor de l’entreprise, qui permet d’économiser de l’énergie, le lave-vaisselle LG QuadWash™ offre une efficacité énergétique de classe A-10 pour cent et une vaisselle étincelante de propreté. Compatible Wi-Fi, l’appareil sophistiqué peut se connecter à l’appli LG ThinQ™, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler et de surveiller le fonctionnement en toute commodité, de télécharger de nouveaux cycles et de résoudre les problèmes mineurs grâce au Smart Diagnosis.

« Les appareils ménagers LG, très économes en énergie, permettent aux ménages d’économiser de l’énergie, de réduire leurs coûts de fonctionnement et de diminuer leur empreinte carbone », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « Nous continuerons à exploiter nos technologies de pointe pour créer des produits qui améliorent la vie des gens et ont moins d’impact sur la planète ».