IFA 2023 : LG présente son « Sustainable Village » au public

LG Electronics (LG) a invité les consommateurs du monde entier à découvrir ses dernières innovations lors de l’IFA 2023 à Berlin, en Allemagne (du 1er au 5 septembre).

Sous le thème de la vie durable, de la joie pour tous, l’entreprise a présenté le LG Sustainable Village et un écosystème évolué de produits et de solutions efficaces, pratiques et durables conçus pour aider à créer une vie meilleure pour les gens et la planète.

Au cours de l’IFA 2023, les visiteurs du stand LG dans le hall 18 de la Messe Berlin ont découvert les caractéristiques et les fonctions avancées et respectueuses de l’environnement des dernières offres de l’entreprise et ont appris davantage sur sa vision globale d’une vie durable.