IFA 2024 : LG révolutionne la maison avec ses solutions d’intelligence artificielle

Lors de l’IFA 2024 à Berlin, LG a levé le voile sur l’avenir de la maison connectée en présentant ses dernières innovations en matière d’intelligence artificielle. Sous le thème « Experience, Affectionate Intelligence (AI) Home », l’entreprise a dévoilé une gamme complète de solutions intelligentes visant à améliorer le confort domestique tout en répondant aux besoins de personnalisation des utilisateurs.

Au cœur de cette vision se trouve LG ThinQ ON, un hub central d’IA capable de s’intégrer aux appareils connectés pour offrir une expérience sur mesure. ThinQ ON permet de gérer efficacement les appareils domestiques tout en apprenant les habitudes des utilisateurs, afin d’adapter automatiquement les environnements en fonction des préférences personnelles. Cette technologie fait partie de la solution AI Home, qui repose sur une intelligence artificielle bienveillante et empathique, apportant un soutien pratique au quotidien.

Les visiteurs de l’IFA 2024 ont pu expérimenter l’AI Home Gate, un mur média immersif qui met en avant la manière dont l’IA de LG transforme le quotidien. Passé ce portail, les démonstrations ont mis en avant l’espace Second Youth Home, dédié à l’accompagnement des personnes âgées, et l’espace Affectionate Home, où l’IA veille sur les enfants et les animaux de compagnie. Par exemple, le Self-Driving AI Home Hub peut activer des modes spécifiques comme l’heure du coucher, tamiser les lumières et ajuster l’environnement pour favoriser le sommeil des plus jeunes.

LG a également présenté sa Delightful Home, où ThinQ ON simplifie la cuisine grâce à des recommandations de recettes personnalisées et des analyses nutritionnelles. Des démonstrations de cuisine en direct, comme le AI Talking Cooking Show, ont permis aux visiteurs de découvrir comment l’IA améliore les expériences culinaires avec des fours intelligents et des réfrigérateurs connectés comme l’InstaView™ avec MoodUP™.

En termes d’efficacité énergétique, LG a dévoilé sa Smart Green Home, une maison autonome équipée d’appareils à haute performance énergétique. Grâce à des solutions comme la pompe à chaleur Therma V™ R290 Monobloc, l’IA optimise la consommation énergétique des appareils pour réduire les coûts tout en garantissant un confort optimal.

Enfin, la zone AI to the Core a illustré comment les technologies d’IA avancées de LG, comme l’AI DD™ et l’AI DUAL Inverter™, offrent un contrôle précis, une meilleure efficacité énergétique et une personnalisation accrue dans les appareils du quotidien.

Avec ces innovations, LG s’engage à transformer la maison en un espace sans effort, où les tâches domestiques sont simplifiées grâce à l’intelligence artificielle. « Nos solutions Affectionate Intelligence Home offriront aux utilisateurs une vie libérée des corvées ménagères, tout en maintenant un haut niveau de personnalisation », a déclaré Lyu Jae-cheol, Président de LG Home Appliance & Air Solution Company. LG entend ainsi continuer à mener l’ère de la maison intelligente, où confort et technologie avancée vont de pair.