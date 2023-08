Samsung innove les téléphones pliables avec les Fold et Flip 5

Dans le cadre d’une couverture médiatique spéciale à Séoul, Samsung a annoncé comment elle développe les dernières versions de ses téléphones en fonction des demandes de ses utilisateurs.

Samsung continue de dominer la course des téléphones pliables avec le lancement des modèles (Galaxy Fold 5 et Galaxy Flip 5), proposant d’incroyables mises à jour adaptées aux demandes des utilisateurs. Faut-il le rappeler, depuis ses débuts, Samsung a été à l’avant-garde de l’innovation technologique, offrant aux utilisateurs une expérience mobile de pointe. Cette fois-ci, l’acteur sud-coréen a une fois de plus émerveillé les clients du monde entier en dévoilant sa nouvelle série Z, composée des modèles Galaxy Fold 5 et Galaxy Flip 5. Ces téléphones pliables, fruit d’une attention minutieuse portée aux retours des utilisateurs, marquent une étape majeure dans l’évolution de la téléphonie mobile mondiale.

Lors d’une conférence de presse spéciale organisée en marge de l’événement Galaxy Unpacked 2023 en Corée, un haut responsable de Samsung a partagé les secrets de la réussite de la marque en matière de développement de téléphones pliables. Il a mis en avant plusieurs points clés, dont le plus crucial est la priorité accordée à la facilité de téléchargement et à une expérience d’utilisation confortable.

Galaxy Flip 5 : La Légèreté sans compromis

L’un des fleurons de la nouvelle série Z est sans aucun doute le Galaxy Flip 5. Samsung a mis l’accent sur la légèreté et la compacité de ce modèle tout en préservant ses performances. Le téléphone est désormais plus mince et plus léger, facilitant son glissement dans une poche ou un petit sac. Cette optimisation n’a cependant pas compromis la puissance de l’appareil. En effet, le processeur interne a été amélioré grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ce qui a renforcé l’expérience multitâche, le traitement des images et les performances globales, tout en prolongeant la durée de vie de la batterie.

Les demandes des utilisateurs ont également guidé l’évolution de l’écran extérieur. Avec une taille augmentée à 3,4 pouces, cet écran offre une expérience unique pour la prise de selfies grâce à deux caméras externes de 12 mégapixels chacune. De plus, Samsung a pris en compte le désir des utilisateurs de personnaliser leur téléphone en ajoutant des options de personnalisation à l’écran extérieur, permettant d’ajouter des graphismes distinctifs.

Samsung a également écouté les besoins des utilisateurs en matière de notifications et d’accès aux paramètres, même lorsque le téléphone est fermé. L’écran extérieur du Galaxy Flip 5 permet désormais d’accéder à une gamme étendue de paramètres et de fonctionnalités sans avoir à ouvrir le téléphone. Et pour répondre à la demande croissante de flexibilité, Samsung a développé le « Flex Mode », permettant aux utilisateurs de poser le téléphone sur n’importe quelle surface sans devoir le maintenir en main.

Galaxy Fold 5 : La robustesse et l’élégance

L’innovation de Samsung ne s’arrête pas là. Le Galaxy Fold 5, autre joyau de la série Z, apporte des améliorations notables. Samsung a introduit la charnière Flex Hinge, une goutte d’eau de forme unique, qui renforce la solidité des écrans tout en garantissant un pliage complet et étanche.

Les demandes des utilisateurs ont également conduit à des changements significatifs. L’utilisation du S Pen a été optimisée avec un écran interne compatible, offrant aux utilisateurs une expérience d’écriture fluide et naturelle. De plus, le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 permet un multitâche plus fluide et puissant, répondant aux besoins d’une utilisation polyvalente.

En mettant l’accent sur la résistance, les deux modèles prennent en charge la norme IPX8 pour la résistance à l’eau et à la poussière, offrant aux utilisateurs la tranquillité d’esprit nécessaire pour profiter pleinement de leurs téléphones dans divers environnements.

La nouvelle série Z de Samsung marque une étape cruciale dans l’évolution des téléphones pliables, propulsée par les demandes et les retours des utilisateurs. Avec des améliorations significatives sur le Galaxy Flip 5 et le Galaxy Fold 5, Samsung démontre son engagement continu envers l’innovation et l’amélioration de l’expérience utilisateur.