Aquafina décroche la certification « Élu produit de l’année 2023 »

4 ans après son lancement, Aquafina a réussi à gagner le label « Élu produit de l’année » en 2023, un titre qui conforte la position de la marque sur le marché, qui en peu de temps a pu gagner + de 10 % de part de marché.

Faisant partie du portefeuille PepsiCo, Aquafina est produite par Varun Beverages Morocco et distribuée dans tout le Royaume pour arriver dans chaque foyer marocain.

« Recevoir le label Élu produit de l’année au Maroc n’est pas seulement un accomplissement professionnel, mais également émotionnel. C’est une reconnaissance de passion, de dévouement et de travail laborieux de nos équipes. Nous fêtons ensemble cette réalisation et nous sommes impatients de créer d’autres moments mémorables pour nos consommateurs », indique Salahaddine Mouaddib, CEO Varun Beverages Morocco

Pour célébrer ce titre avec les Marocains, Aquafina vient de lancer une campagne signée « Thella Fel Lassasi » où elle les invite à mener une profonde réflexion autour de la notion du self care.

« Nous croyons dur comme fer que la communication est plus impactante lorsqu’elle est basée sur un vrai insight, en l’occurrence pour Aquafina : l’encombrement et le stress de la vie quotidienne, qui a donné lieu à cette communication autour du self care. Faisant le parallèle avec le produit, l’eau Aquafina est purifiée en profondeur, équilibrée en minéraux et ne garde que l’essentiel pour le bon fonctionnement du corps humain. Cela nous fait un point pertinent pour être la marque d’eau qui revendique “L’essentiel rien de plus », déclare Rim Guennoun, Marketing Manager Varun Beverages Morocco.

« Thella Fel Assasi », c’est donc : Une philosophie de vie, une voie vers le bonheur, une quête quotidienne vers l’équilibre et surtout, une opportunité de communiquer sur un insight fort, actuel et pertinent !

À travers ce Manifesto de marque, Aquafina a cherché à dresser un constat que chacun d’entre nous peut interpréter à sa manière puisque le message véhiculé à travers le film est de trouver l’équilibre entre ses plus et ses moins, chacun sa vie, chacun son contexte et chacun sa vision du bonheur.