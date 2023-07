Tourisme : Casablanca-Settat vise à devenir une destination touristique majeure (VIDEO)

Promouvoir le tourisme en tant que catalyseur du développement socio-économique de la région, c’est l’un des objectifs du Forum interactif du tourisme qui revient pour une 2e édition autour du thème : «Quelle feuille de route touristique pour Casablanca-Settat cap 2026 et cap 2030 ?».

Considérée comme la destination touristique phare du Royaume, la ville de Marrakech va désormais avoir une concurrente sérieuse. C’est du moins la volonté du Conseil régional du tourisme (CRT) de Casablanca-Settat qui table sur 6 millions de visiteurs d’ici 2026. Pour atteindre cet objectif, le CRT multiplie les initiatives, à commencer par l’organisation du Forum interactif du tourisme qui en est à sa deuxième édition.

Organisée en partenariat avec la société de développement local Casablanca Events & Animation, cette édition avait pour thème «Quelle feuille de route touristique pour Casablanca-Settat cap 2026 et cap 2030 ?». Un rendez-vous autour de la vision, des projets adoptés et des moyens mis en œuvre par la Feuille de route nationale du tourisme 2027, le Plan de développement régional 2022-2026 et le Plan d’action communal 2023-2028.

Il s’agit aussi de mettre en avant les meilleures opportunités de création d’emplois et d’attractivité des investissements touristiques. Un accent particulier est également mis sur le monde rural, afin d’en valoriser à la fois le potentiel, les freins et les leviers à actionner pour faire rayonner un tourisme rural durable dans la région de Casablanca-Settat.

Plus de 28.000 lits et le plus grand aéroport du Maroc

«La région dispose de nombreux atouts et une offre touristique riche et diversifiée. Elle est en pole position pour le tourisme MICE (Meetings, Incentive, Conferences, Exhibitions / Events, ndlr), médical et shopping et compte 6 parcours golfiques, plus de 28.000 lits et le plus grand aéroport du Maroc considéré comme un véritable hub continental», soulignait fièrement mercredi Othmane Cherif Alami, président du Conseil régional du tourisme de Casablanca-Settat.

«Au sein du CRT, nous travaillons en coordination avec toutes les parties prenantes, pour promouvoir et vendre cette destination auprès des prescripteurs internationaux. La région dispose de nombreux atouts lui permettant de mieux se positionner dans le sillage de cette dynamique salutaire du secteur, et ce forum est une occasion pour échanger autour de ces questions et des moyens à même de faire rayonner davantage la région Casablanca-Settat au niveau national et international», poursuit-il.

Mobiliser 10 MDH par an

D’ailleurs, lors de l’assemblée générale élective du CRT, qui s’est tenue mercredi 21 juin au siège de la wilaya,les participants ont souligné l’urgence de mobiliser les moyens afin de mener à bien ce projet pensé par le CRT. Pour la promotion du tourisme dans la région, Othmane Cherif Alami espère lever 10 MDH par an, soit 7 MDH auprès de l’ONMT, 2 MDH du Conseil régional de Casablanca-Settat et 1 MDH issus des cotisations des membres. 70% du total budget est dédié à la communication, au marketing et à la publicité au profit des professionnels du tourisme de la région.

À noter que la contribution estimée des visiteurs des unités d’hébergement classées de la région Casablanca-Settat est de 15 MDH pour la taxe de promotion touristique et 20 MDH pour la taxe locale de séjour. De son côté, Mohamed Jouahri, directeur général de Casablanca Events & Animation, a salué cette initiative qui s’inscrit pleinement dans l’ADN de la société de développement local qu’il dirige. «Nous réitérons notre soutien à ce forum important pour le développement du tourisme dans la région Casablanca-Settat et qui va permettre, sans aucun doute, à émettre des recommandations essentielles pour la promotion de la destination Casablanca», a-t-il déclaré. Le Forum interactif du tourisme entend mettre en commun les synergies des élus, des autorités, des scientifiques et de tous les professionnels du tourisme dans l’objectif de promouvoir un tourisme durable et inclusif.

Khadim Mbaye / Les Inspirations ÉCO