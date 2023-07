Hakim Marrakchi, comment l’entreprise accompagne la charte de l’investissement ? (VIDEO)

TABLE RONDE. La Charte de l’investissement au Maroc suscite un fort engouement chez les investisseurs potentiels, qui attendent avec impatience les décrets d’application. Un débat très riche lors de cette table ronde organisée par Horizon press.

Hakim Marrakchi, vice-président de la CGEM, souligne que la Charte de l’investissement garantit désormais une forme d’équité entre les investisseurs, ce qui n’était pas le cas auparavant. Il affirme que les règles du jeu ne sont plus les mêmes et que cette charte corrige les inégalités qui existaient entre les investisseurs marocains et étrangers. Plus de détails dans la vidéo.