Rafiq El Alami: « Le Maroc a gagné 10 ans pour la digitalisation » (VIDEO)

C’est dans une salle comble que s’est tenue une nouvelle table ronde, dans le cadre du cycle de conférence du Cercle des ÉCO, organisé par le Groupe Horizon Press, traitant de la thématique «Digitalisation de l’économie, état des lieux et perspectives».

La digitalisation s’avère être un prérequis pour un pan entier de l’économie marocaine ainsi qu’une des priorités du Nouveau modèle de développement, qui fixe des objectifs assez importants en la matière, à atteindre d’ici 2035. Afin d’établir un bilan de la digitalisation de l’économie, un panel d’experts dans plusieurs domaines s’est mobilisé pour répondre aux questions posées par Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef du journal Les Inspirations ÉCO. Il s’agit, en l’occurrence, de Narjis Ouedrhiri, COO délégué-membre du Comex chez Société Générale Maroc, Selma El Mansar, directrice de projet chez McKinsey & Company, Salma Karim, chef du département capital humain et innovation à l’Agence de développement du digital (ADD), Mehdi Lahlou, directeur technique et des systèmes d’information chez inwi et Rafiq El Alami, directeur du Centre d’excellence digitale à l’Université UM6P.

Selon Rafiq El Alami, directeur du Centre d’excellence digitale à l’UM6P, «notre pays a gagné pratiquement 10 ans. La digitalisation était devenue un outil incontournable pour la continuité de l’activité. Elle est rapidement passée d’un luxe, dont on pouvait se passer, à une nécessité». L’université a, en effet, fait de la digitalisation un pilier stratégique depuis sa création. Ce qui lui a permis de contribuer de manière positive à la continuité de l’éducation au Maroc, et même en Afrique.

Dans son intervention, Rafiq El Alami a décortiqué les effets de la digitalisation sur les emplois et également sur l’évolution des métiers. «Le digital va changer plusieurs aspects dans les ressources humaines. Il faut aborder cette transformation comme étant une véritable opportunité. Dans le sens où, même si des postes seront détruits, beaucoup d’autres seront créés. Le digital permet de rehausser le niveau en termes de richesse et de qualité du contenu, notamment à travers le digital learning». À travers cet outil, l’université a pu former plus de 230 universitaires africains et pratiquement 300 professeurs sur la méthodologie de formation en ligne. En termes de métier, la digitalisation permet de faire l’upscaling des collaborateurs, à travers un accompagnement via des programmes de formation. Ces derniers peuvent aspirer à gravir les échelons en matière de compétences et donc de revenus. La stratégie de l’UM6P place aussi l’entrepreneuriat digital parmi ses priorités. Étant une université axée sur l’innovation et la recherche, la formation qu’elle dispense assure aux étudiants plusieurs débouchés qui leur permettent d’accéder au marché de l’emploi. L’université met également l’accent sur l’entrepreneuriat. Elle inculque aussi aux étudiants cette fibre entrepreneuriale, et leur permet d’avoir les bases de la recherche et de l’innovation. Ces divers aspects permettront in fine à l’entreprise qui les emploie de se développer, tout en faisant émerger de nouvelles idées de création de startups.