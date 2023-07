Les data centers, pour propulser la digitalisation des entreprises (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO, organisé par le Groupe Horizon Press. Afin d’établir un bilan de la digitalisation de l’économie, un panel d’experts dans plusieurs domaines s’est mobilisé pour répondre aux questions posées par Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef du journal Les Inspirations ÉCO. Il s’agit, en l’occurrence, de Narjis Ouedrhiri, COO délégué-membre du Comex chez Société Générale Maroc, Selma El Mansar, directrice de projet chez McKinsey & Company, Salma Karim, chef du département capital humain et innovation à l’Agence de développement du digital (ADD), Mehdi Lahlou, directeur technique et des systèmes d’information chez inwi et Rafiq El Alami, directeur du Centre d’excellence digitale à l’Université UM6P.

Mehdi Lahlou pense que la digitalisation peut parfois être imposées aux entreprises, car de nombreux grands éditeurs de logiciels proposent désormais des solutions en mode SaaS (Software as a Service) plutôt que des logiciels traditionnels à installer localement.

«Cela implique que ces solutions doivent être déployées dans des data centers et utilisées par les entreprises. C’est pourquoi nous considérons qu’il est essentiel d’investir dans le développement de ces capacités de cloud», indique-t-il.