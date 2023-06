Digitalisation de l’économie : mode d’emploi (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO, organisé par le Groupe Horizon Press. Afin d’établir un bilan de la digitalisation de l’économie, un panel d’experts dans plusieurs domaines s’est mobilisé pour répondre aux questions posées par Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef du journal Les Inspirations ÉCO. Il s’agit, en l’occurrence, de Narjis Ouedrhiri, COO délégué-membre du Comex chez Société Générale Maroc, Selma El Mansar, directrice de projet chez McKinsey & Company, Salma Karim, chef du département capital humain et innovation à l’Agence de développement du digital (ADD), Mehdi Lahlou, directeur technique et des systèmes d’information chez inwi et Rafiq El Alami, directeur du Centre d’excellence digitale à l’Université UM6P.

La question des retours concrets de la transformation digitale sur l’économie a été soulevée lors du débat. Salma El Mansar, directrice de projet chez McKinsey & Company confie qu’au niveau international, le secteur digital joue un rôle significatif dans l’économie, représentant entre 4% et 15% du PIB. Cette estimation varie en raison de la diversité des activités digitales.

Au Maroc, ce taux varie de 5 à 10%. Elle souligne que le potentiel d’une véritable économie digitale peut générer une croissance de 5% du PIB.

«Cela implique le développement de véritables entreprises numériques et d’investissements dans la recherche et l’innovation dans le domaine du numérique», explique-t-elle.

L’impact de la digitalisation ne se limite pas uniquement aux chiffres du PIB. Il existe également des retombées indirectes importantes. «Dans certains secteurs, la productivité peut augmenter de 10%. Ainsi, l’essor du secteur digital bénéficie à l’ensemble de la population, permettant une amélioration de la productivité et une croissance économique accrue.

Rafiq El Alami, directeur du Centre d’excellence digitale à l’Université M6P, cite un exemple concret, celui de l’agriculture au Maroc, qui a traditionnellement un fort impact sur le PIB, notamment en fonction des conditions météorologiques. Avec l’intégration de la digitalisation, ce secteur peut avoir un impact encore plus important sur l’économie, assure-t-il.

En effet, l’utilisation des outils numériques permet d’améliorer les performances et les rendements dans l’agriculture, ce qui se répercute positivement sur l’ensemble de l’économie. Ainsi, la digitalisation devient un vecteur d’amélioration des performances des autres secteurs économiques, offrant de nouvelles opportunités de croissance et d’efficacité.