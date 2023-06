La transformation des banques, avant et après la Covid (VIDEO)

C’est dans une salle comble que s’est tenue une nouvelle table ronde, dans le cadre du cycle de conférence du Cercle des ÉCO, organisé par le Groupe Horizon Press, traitant de la thématique «Digitalisation de l’économie, état des lieux et perspectives».

Afin d’établir un bilan de la digitalisation de l’économie, un panel d’experts dans plusieurs domaines s’est mobilisé pour répondre aux questions posées par Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef du journal Les Inspirations ÉCO. Il s’agit, en l’occurrence, de Narjis Ouedrhiri, COO délégué-membre du Comex chez Société Générale Maroc, Selma El Mansar, directrice de projet chez McKinsey & Company, Salma Karim, chef du département capital humain et innovation à l’Agence de développement du digital (ADD), Mehdi Lahlou, directeur technique et des systèmes d’information chez inwi et Rafiq El Alami, directeur du Centre d’excellence digitale à l’Université UM6P.

Tous les panélistes se sont accordés à dire que la crise sanitaire a accéléré la transformation digitale des acteurs du marché, mais également des usages des Marocains en général. Pour le cas de la Société Générale Maroc, la banque a positionné le digital très tôt comme un axe stratégique, au cœur de sa transformation. Cette dernière a été évidemment accélérée par la crise covid.

«Il a fallu se réinventer. D’ailleurs, je salue la mobilisation dont ont fait preuve l’ensemble des autorités, pour nous accompagner à lever les obstacles et les vides réglementaires qui nous freinaient sur un certain nombre de processus, notamment l’entrée en relation avec les clients», note Narjis Ouedrhiri. La crise sanitaire a été un facteur d’accélération du processus de digitalisation du Maroc.

Selon Rafiq El Alami, directeur du Centre d’excellence digitale à l’UM6P, «notre pays a gagné pratiquement 10 ans. La digitalisation était devenue un outil incontournable pour la continuité de l’activité. Elle est rapidement passée d’un luxe, dont on pouvait se passer, à une nécessité». L’université a, en effet, fait de la digitalisation un pilier stratégique depuis sa création. Ce qui lui a permis de contribuer de manière positive à la continuité de l’éducation au Maroc, et même en Afrique.