Société Générale Maroc lance le premier appel à projets du SG Social Impact Fund, soutenant les initiatives sociales et solidaires des associations

La Banque Société Générale Maroc a lancé, lundi à Casablanca, le 1er appel à projets du « SG Social Impact Fund », destiné aux associations porteuses d’initiatives sociales et solidaires, et ce du 5 juin au 10 juillet.

Cet appel à projets des associations porteuses de projets favorisant l’insertion socioprofessionnelle et l’autonomisation des jeunes, reflète l’expression innovante de l’engagement citoyen de Société Générale Maroc, ainsi que de ses ambitions en faveur d’une finance toujours plus responsable.

« Nous recherchons des projets développant des programmes de formations professionnelles, de développement des soft skills pour améliorer l’employabilité des jeunes encore les aider à lancer des activités génératrices de revenus », a indiqué Latifa el Amrani, directrice de la Fondation Société Générale Maroc pour la Solidarité et la Culture.

Afin d’être éligible à cet appel à projet, l’association doit être de droit marocain, disposant au minimum de deux années d’existence comptable et doit être à jour dans sa gouvernance, a précisé El Amrani.

De son côté, Karim El Hnot, directeur général de Sogecapital Gestion a fait savoir que l’idée du fonds est d’offrir aux investisseurs un cadre leur permettant de garder leurs capitaux, tout en distribuant les dividendes, lesquels serviront à financer des projets qui seront choisis par un groupe de personnes indépendantes de la banque « board », en fonction de l’impact qu’ils auront sur les populations défavorisées.

La sélection de projets sera établie en toute indépendance par le « Social Impact Board », qui s’appuiera sur l’expertise de la Fondation Société Générale Maroc dans l’étude des candidatures, la distribution des subventions étant prévue pour le 25 octobre de l’année en cours.

Les projets seront sélectionnés en vertu de leur pertinence et de leur qualité, avec une attention particulière accordée aux projets qui proposent des solutions novatrices et susceptibles de maximiser l’impact et la pérennité d’initiatives solidaires.

En outre, ces projets devront avoir comme objectif, le développement des compétences des jeunes (formations professionnelles et soft skills), le renforcement de leur employabilité, ainsi que la capacité à créer leur propre entreprise.

Premier fonds commun de placement ouvert (OPCVM) au Maroc à vocation sociale et solidaire, le « SG Social Impact Fund » possède la particularité, de reverser intégralement ses dividendes au bénéfice d’associations porteuses d’initiatives solidaires.

L’objectif du fonds est de permettre aux porteurs de parts de subventionner sous forme de dons des organismes à but non lucratif à vocation sociale et solidaire afin de les soutenir dans la réalisation de leurs projets.

A fin avril de l’année en cours, le fonds comptait 10 porteurs de parts, son actif net s’élevait à 69,3 millions de dirhams (MDH) avec une performance espérée de 3% pour l’année 2023.

Composé de titres obligataires peu sensibles aux variations de taux, le « SG Social Impact Fund » protège les capitaux placés par les investisseurs (institutionnels, entreprises ou personnes physiques), et donne du sens à leur investissement, en concrétisant des projets à forte portée sociétale.

Le Social Impact Fund s’avère également un puissant vecteur pour des entreprises soucieuses de dynamiser leur démarche RSE, en apportant leur contribution à l’action de la société civile.

En plaçant l’innovation financière au service de l’action citoyenne, Société Générale Maroc réitère son engagement ferme et indéfectible en faveur des causes nationales et de l’épanouissement socio-économique de l’ensemble de la société.

En effet, le « SG Social Impact Fund » incarne les ambitions de la banque et encourage l’émergence d’un environnement propice au développement de ce nouvel écosystème.

Créé en 2021 par Société Générale Maroc, le « SG Social Impact Fund » est un fonds commun de placement, de catégorie monétaire, qui distribue son résultat en partie ou en totalité sous forme de dividendes.

Ces dividendes sont intégralement redistribués à des structures associatives œuvrant au profit de populations défavorisées ou en situation précaire.