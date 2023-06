Morocco Now-Africa CEO Forum : Une vitrine pour le développement économique du Maroc

En marge du forum, est organisée en présence du Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, une session Morocco Now sous le thématique « Co-Shaping Regional Value Chains to Thrive », à laquelle a pris part Mohcine Jazouli, Ali Seddiki et Chakib Alj.

Cette session dédiée à la mise en avant des nombreux atouts du Maroc en matière d’investissement, est également une opportunité pour présenter la nouvelle Charte de l’Investissement et d’exposer les opportunités d’investissement. Un panel de discussion réunissant des acteurs économiques de haut niveau, composé de Saïd Ibrahimi, directeur général de Casablanca Finance City Authority (CFCA), de Cheick-Oumar Sylla, directeur Régional pour l’Afrique du Nord de la Société Financière Internationale (SFI), de Myriam Lahlou Filali, Directrice Générale de Pharma 5, de Hicham Kabbaj, directeur général de JESA Group et de Imane Zaoui, Directrice Générale de Nestlé Maroc, et animée par Abdou Diop présente les modèles d’expériences concrètes.

La journée du 6 juin sera dédiée à une série de rendez-vous d’affaires de haut niveau avec des acteurs de premier plan du secteur privé afin de promouvoir les atouts du Royaume en matière d’investissement et d’encourager les entreprises à saisir les opportunités de collaboration.

Dans un contexte continental caractérisé par des perspectives de redressement post-Covid de la croissance à +3,7 % en 2023 – supérieures à la croissance mondiale estimée à 2,8 % selon les dernières actualisations du FMI – l’Afrique retrouve une véritable dynamique économique dans la tendance de la reprise globale. Dans cette conjoncture, bien que fragilisée par les incertitudes relatives aux crises économiques mondiales, la plupart des secteurs productifs maintiennent leur performance. Les orientations fortes relatives à l’industrialisation et les politiques de renforcement des chaînes de valeur régionales, observées dans la plupart des économies du continent, ainsi que l’implémentation de la Zone de Libre-Échange Continentale africaine (ZLECAf), devraient constituer des facteurs avantageux pour la compétitivité économique globale africaine.