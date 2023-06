Roland-Garros : Renault a mis le turbo en 2023

Jeu, set et… “match parfait” entre Renault et Roland-Garros ! Longtemps pré carré (plutôt rectangulaire, rapport à la forme des courts de tennis) d’un autre grand constructeur français, le très sélect tournoi du Grand Chelem parisien a basculé en 2022 dans le giron de Renault. Et la marque au Losange y signe un retour gagnant cette année, avec un programme (R)5 étoiles.

Renault a mis le turbo à l’occasion de l’édition 2023 des Internationaux de France de tennis. Le prestigieux tournoi de la porte d’Auteuil, qui se déroule du 22 mai au 11 juin, est le théâtre d’une offensive de charme menée par son partenaire premium depuis l’année dernière, la marque de Boulogne-Billancourt, dont les quartiers généraux sont situés à un jet de “petite balle jaune” du court central Philippe-Chatrier.

Un court central dont le filet est orné, à l’instar de celui des quatre autres arènes principales du tournoi, les courts Suzanne-Lenglen, Simonne-Mathieu, 7 et 14, du logo Renault. Après des débuts prometteurs l’année dernière, une période de rodage rondement menée, ce partenariat change de braquet, passe à une vitesse supérieure, propose plusieurs temps forts. Le transport des troupes ne constitue qu’une des nombreuses facettes de cette collab’, quand bien même une flotte de 185 véhicules, comptant, entre autres, 90 exemplaires de Renault Mégane E-Tech électrique, 30 Austral E-Tech full hybrid et 20 nouveaux Espace E-Tech full hybrid, a été mise à la disposition de l’orga’ pour le transport des joueurs et des officiels. Renault a aussi déployé, pour les invités, trois Twingo rétrofitées 100 % électriques. Il y a lieu de signaler que la marque au Losange a également réservé un chapelet de belles surprises au grand public.

« Nous sommes particulièrement heureux et fiers de renforcer notre partenariat avec Roland- Garros : 75 % de la flotte de véhicules est électrifiée et à la disposition du tournoi, le logo Renault affiché sur le filet des courts, notre projet social et solidaire Give Me 5 qui accélère avec l’appui de nos ambassadeurs et, bien entendu, l’exposition au grand public de Renault 5 Prototype Roland-Garros, 4EVER Trophy et Nouvel Espace E-Tech full hybrid. Tout cela est la démonstration que Renault se renouvelle et vite », précise, à ce sujet, Arnaud Belloni, directeur global marketing de Renault, dans le document cité plus haut.

Dans les allées de Roland-Garros, le stand Renault accueille le concept 4EVER Trophy (dans une teinte inédite), le nouvel Espace E-Tech full hybrid, l’Austral E-tech full hybrid, et, last but not least, une version Roland-Garros du futur Renault 5 Prototype. Fer de lance de l’avenir électrique de la marque, le concept R5 a été dévoilé en janvier 2021, en marge de l’annonce du plan stratégique «Renaulution», et il est prévu que la production du modèle de série que ce showcar préfigure débute en 2024.

Programme riche et varié

Pour cette série spéciale Roland-Garros, qui aura un destin commercial également, la citadine néo-rétro 100% électrique arbore une livrée blanc satin métallisé du plus bel effet et s’approprie les armoiries de Roland-Garros. La Croix de Saint-André orne ainsi les grilles latérales, tandis que le logo rétro-éclairé du tournoi remplace le monogramme 5 et que les contours des vitres se parent, pour leur part, d’une finition en chrome satiné des plus élégantes.

Les jantes bleu anodisé parachèvent avec goût le tableau. Enfin, les ambassadeurs de la ligne Renault, à savoir les trois tennismen de renom que sont Félix Auger-Aliassime, Diede de Groot et Luca Van Assche, se mettent au service de la RSE de la marque au losange, de son programme de responsabilité sociale, Give Me 5, durant les trois semaines du tournoi. Destiné principalement aux jeunes des quartiers prioritaires, ce programme ambitionne de leur rendre accessibles le tennis, le judo et la musique.

Mehdi Labboudi / paru dans Les Inspirations ÉCO