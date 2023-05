Love Brand 2023 : les marques et les personnalités les plus aimées des Marocains

Les résultats de l’étude Love Brand Morocco, qui révèlent chaque année les marques et les personnalités les plus aimées des Marocain-e-s, sont désormais connus. Ils ont été annoncés ce mercredi 10 mai lors de la première soirée de l’événement Les Impériales 2023.

A l’issu d’une première journée de conférences, panels et débats de l’événement « Les Impériales », la traditionnelle Soirée Love Brand a révélé quelles sont les marques et les célébrités les plus aimées des Marocain-e-s. Ces dernières ont reçu leur Trophée Love Brand sur la scène des Impériales 2023, ce mercredi 10 mai, à Casablanca.

Ces résultats sont issus de l’étude réalisée par Imperium, sur un échantillon de 3600 personnes, selon la méthode des quotas, appareillés aux données du HCP. Les données ont été cumulées tout au long du déroulement de l’enquête de terrain, déployée sur 6 villes, à savoir Casablanca, Rabat et Salé, Tanger, Fès et Marrakech, représentant 55% de la population urbaine marocaine.

Au total, sur 222 célébrités ayant été citées par les personnes interrogées, le Top 10 est, dans l’ordre de préférence : Walid Regragui, Achraf Hakimi, Hassan El Fad, Yassine Bounou, Hakim Ziyech, Mohamed El Jem, Cristiano Ronaldo, Gad Elmaleh, Yassar Lemghari et Douzi.

Dans les marques marocaines plébiscitées par les Marocains, nous retrouvons un ex aequo INWI/MAROC TELECOM, suivi de MARJANE, CIH BANK, RAM, CTM, OCP, BANQUE POPULAIRE, AFRIQUIA, BRICOMA et LESIEUR

Quant aux marques internationales les plus aimées des Marocains, on retrouve ORANGE, COCA-COLA, SAMSUNG, ADIDAS, CADUM, NIKE, BIC, DACIA, MCDONALD’S et JEEP.

L’étude LOVE BRAND vise à mettre à la disposition des agences, des annonceurs, des marques et des professionnels, le baromètre actualisé chaque année des marques préférées et des célébrités les plus aimées par les Marocains.

