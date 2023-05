SIAM : Jaouad Chami met en avant l’importance de la 15e édition (VIDEO)

Le Commissaire général du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), Jaouad Chami a affirmé, mardi à Meknès, que cette 15e édition, qui se poursuit jusqu’au 7 mai courant, a réussi à tracer sa voie et à entrer définitivement dans l’agenda « des grands Salons du monde ».

S’exprimant dans une déclaration à la presse à l’issue de la première journée de ce Salon placé sous le thème « Génération Green : Pour une souveraineté alimentaire durable », Chami a précisé que cette messe internationale de l’agriculture, composée de 10 pôles, totalisant 1.376 stands, confirme le succès de cette rencontre organisée après des années d’absence.

Le SIAM, a-t-il soutenu, continue de susciter l’intérêt de l’ensemble des partenaires, faisant remarquer l’importance du programme riche de cette édition à laquelle s’intéressent les différents partenaires issus des quatre coins du monde.

« À travers le nombre d’exposants, nous enregistrons d’abord un nombre sans précédent de coopératives principalement féminines et rurales, avec 150 stands », a fait savoir le Commissaire du Salon, mettant en avant la qualité du travail des coopératives et des produits exposés.

Chami a, en outre, soulevé l’importance accordée à ce projet énorme marqué par la participation de plus de 68 pays.

S’attardant sur la spécificité de cette édition, le responsable a estimé que cette 15e est une opportunité pour les startups avec la création d’un nouveau pôle qui regroupe un peu plus de 40 entreprises appartenant à cinq pays.

« À terme, ce pôle prendra la dimension des autres pôles et viendra inscrire un intérêt de plus en plus croissant », a-t-il dit, précisant que la superficie couverte est passée de 100.000 m2 en 2019 à 110.000, en croissance de 10 %.

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le SIAM, qui compte parmi les plus grands événements de l’Afrique dédiés à l’agriculture et aux acteurs du secteur agricole, constitue un rendez-vous incontournable pour présenter les avancées du Maroc dans le domaine et confirmer le rôle crucial que joue l’agriculture en tant qu’un des leviers majeurs de la croissance économique.

Le Royaume-Uni est le pays d’honneur de cette édition 2023, qui braque les projecteurs sur la nouvelle stratégie « Génération Green 2020-2030 » qui vient consolider l’ensemble des acquis du Plan Maroc Vert (PMV) en termes de croissance et de durabilité du secteur agricole, à travers le développement du capital humain.