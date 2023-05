Younes Sekkouri présente le plan du Maroc concernant l’emploi au Forum économique mondial

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences Younes Sekkouri, invité du Forum économique mondial, à l’occasion du sommet sur la croissance mondiale, a été convié à la présentation du modèle et de de la trajectoire du Royaume du Maroc en matière de croissance et de futur de l’emploi.

À cette occasion, le ministre a présenté la trajectoire de développement du Royaume du Maroc, marquée par les projets phares de transformation que mène notre pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Il a en particulier mis en exergue les réalisations du Maroc au niveau de la transformation structurelle de l’économie à travers notamment la reconfiguration de l’investissement avec la nouvelle Charte de l’Investissement, la poursuite des efforts de la modernisation de l’État, la redéfinition du paysage social et des relations entre les acteurs sociaux et l’État dans le cadre du dialogue social.

Les efforts du Maroc sur le registre social et notamment le projet royal de généralisation de la couverture sociale ont été salués par les décideurs et acteurs politiques, économiques et académiques présents au Sommet du Forum Économique Mondial.

Fort de son expérience, le Maroc a été invité à la signature d’un accord avec le Forum Économique Mondial pour la mise en place pour la 1re fois d’une plateforme d’accélération des emplois « Jobs Accelerator », espace d’accélération et d’expertise mondiale pour soutenir les initiatives d’envergure en matière d’emploi.

Le ministre Younes Sekkouri et la Directrice Générale du Forum Économique Mondial, Saadia Zahidi, ont procédé à la signature de l’accord de partenariat donnant ainsi le coup d’envoi du « Jobs Accelerator » dont les activités s’articulent autour de :

Croissance économique et transformation

Travail, salaires et création d’emplois

Éducation, compétences et apprentissage

Diversité, équité et inclusion

Risques globaux

Économies équitables

Ainsi, le Maroc rejoint une mouvance mondiale qui regroupe plus de 165 partenaires institutionnels de haut niveau à l’échelle mondiale, 400 entreprises leaders dans leurs secteurs et 45 gouvernements.

La place qui échoit au Maroc à travers ce partenariat de haut niveau avec le Forum Économique Mondial est celle du pays pionnier qui met en œuvre le « Jobs Accelerator » de nouvelle génération pour tester la convergence de plusieurs initiatives en matière d’emploi pour les jeunes.