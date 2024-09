Marrakech Short Film Festival 2024 : un hub créatif pour le court métrage

Le Festival du Court Métrage de Marrakech (MARRAKECHsFF) maintient sa tradition en se tenant le dernier vendredi de septembre. Les spectateurs pourront profiter de cet événement du 27 septembre au 2 octobre 2024, dans des lieux emblématiques de Marrakech tels que le Palais Badi, le Palais Bahia, le Jardin Arsat Moulay Abdeslam et le Musée des Arts de la Parure (LE MAP).

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le festival revient pour mettre en avant l’excellence du court métrage, avec une programmation variée qui met en lumière des talents émergents ainsi que des figures reconnues du cinéma international.

Un Festival à l’Intersection des Cultures

L’édition 2024 du MARRAKECHsFF sera marquée par des collaborations exceptionnelles, notamment avec le programme « Marrakech, Capitale de la Culture Islamique » et le « Qatar x Morocco Year of Culture 2024 ». Ces partenariats renforceront le rôle du festival en tant que carrefour culturel, mettant en lumière des films qui explorent les thèmes de l’identité, de la diversité et de l’échange interculturel.

Un Jury Prestigieux

Le festival accueillera un jury de renom, présidé par la cinéaste, actrice et productrice marocaine Maysae Maghrebi, aux côtés de Sofia Alaoui et Nadia Kounda. Ces experts du cinéma apporteront leur regard affûté pour évaluer les œuvres en compétition, assurant ainsi une sélection de haute qualité.

Programmation et Points Forts

Films en Compétition : Une sélection de courts métrages venus de pays aussi divers que la France, le Liban, le Brésil, le Canada, la Pologne, le Sénégal, la Tunisie, l’Azerbaïdjan, l’Irak, l’Arabie Saoudite, la Palestine et la Norvège. Chaque film offre une perspective unique, reflétant les réalités et les imaginaires des différentes cultures. Des films primés à Clermont-Ferrand, la Berlinale, Red Sea International Film Festival, Festival National de Tanger et Oman Film Festival seront également présentés.

: Trois prix seront décernés aux films marocains : Invités d’Honneur : Le festival mettra à l’honneur des figures majeures du cinéma contemporain tels que le réalisateur et compositeur Kamal Kamal, la directrice de l’ALFILM Festival de Berlin Pascale Fakhry, la productrice Lamia Chraibi, le critique de cinéma Abdelkarim Ouakrim, Bartosz Friese du Munka Studio en Pologne et Aziz Bakouri, réalisateur d’animation, avec des masterclasses et des discussions ouvertes au public.

Nouveaux Programmes

La mise en place d’une industrie de courts métrages à Marrakech représente une opportunité unique pour renforcer le paysage cinématographique marocain et positionner la ville comme un hub créatif à l’échelle régionale et internationale. Cette année, le MARRAKECHsFF s’engage à poursuivre deux nouvelles initiatives en plus du programme d’aide à la production lancé l’année dernière :

Formation et Éducation : Lancement du programme spécial dédié à la critique cinématographique intitulé « Master & Apprentice » / « Maître et Apprenti », en collaboration avec l’ambassade de Suisse au Maroc. Inspiré de la méthode traditionnelle d’apprentissage au Maroc, ce programme met en avant M. Abdelkarim Ouakrim, qui partagera son expertise avec le jeune apprenti Youssef Sebti. Ensemble, ils prépareront les tables rondes et les masterclasses du festival, et animeront conjointement les discussions durant la semaine du festival.

Prix d’Excellence

Les organismes internationaux décerneront cette année un prix d’excellence à un court métrage marocain, reconnaissant l’innovation et la créativité du cinéma national.

Avant-Premières

L’édition 2024 présentera en avant-première le film d’animation polonais Jestem błękitem de Szyma Weronika, en présence de la réalisatrice, le film iranien Suffocation, le film marocain For Me et le film irakien Gone.

Partenariats et Soutien

Le festival bénéficie du soutien et du partenariat de plusieurs institutions, notamment le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l’ICESCO, la Ville de Marrakech, le CCM, la Doha Film Institute, l’Ambassade de Suisse, l’Ambassade de Pologne, Le Folk, Le Naoura Barrière Hôtel, l’Association le Grand Atlas, l’agence MARRAKCHI MADE, l’agence MARRAKECH DESIGN DECOR et le magazine BOXOFFICE MAROC.