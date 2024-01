FLAM 2024 : découverte de la richesse littéraire africaine (VIDEO)

Pour sa deuxième édition, qui se déroulera du 8 au 11 février, le Festival du livre africain de Marrakech (FLAM) mettra l’accent sur les auteurs africains et ceux de la diaspora. Plus de 50 écrivains, originaires de 25 pays africains, sont attendus. Cette édition sera notamment marquée par des moments forts tels que la Dictée géante et actera la présence de grosses pointures de la littérature mondiale dont, entre autres, Souleymane Bachir Diagne, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Edgard Morin, et Mohamed Mbougar Sarr.

La littérature africaine sera à l’honneur de la seconde édition du FLAM qui aura lieu du 8 au 11 février dans la ville ocre. Selon Mahi Binebine, président et l’un des fondateurs du FLAM, cette édition sera marquée par la présence « des auteurs (romanciers, poètes, essayistes, philosophes, intellectuels) et des artistes originaires des quatre coins du continent et de ses diasporas pour raconter l’Afrique d’hier, dire l’Afrique d’aujourd’hui et penser l’Afrique de demain ».

Découverte de la littérature africaine

La première édition du FLAM, qui a connu un succès retentissant, a été consacrée aux tabous propres à l’Afrique et à son histoire (esclavage, colonisation, post-colonialisme…). Elle a constitué un moyen pour briser les barrières psychologiques entre Africains. La seconde édition, pour sa part, aura pour vocation de donner libre cours aux écrivains africains afin de s’exprimer, faire connaitre leurs œuvres et échanger avec les jeunes. Il sera question de faire découvrir, à travers plusieurs événements, cette littérature africaine qui reste encore assez méconnue. « Dans le domaine de la littérature, nous savons peu de choses sur ce que nos voisins débattent et publient. Pire encore, ce que nous savons nous vient d’Europe, à travers des circuits coloniaux anciens et intouchables », indique Mia Couto, écrivain mozambicain.

Cette édition sera aussi un espace pour débattre et analyser le monde actuel du point de vue des écrivains et intellectuels africains qui se réuniront le temps de ce festival à Marrakech. « Qui, mieux que les écrivains, saurait dire le chaos du monde actuel, l’inconnu du monde qui vient et l’espoir de le rendre meilleur. Nous leur proposons de le faire à partir de chez eux, ici, en terre africaine », affirme Mahi Binebine.

Le Clézio, président d’honneur

À retenir, parmi les nouveautés de cette seconde édition, notamment le prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Le Clézio, qui devient président d’honneur du FLAM ainsi que le célèbre artiste malien, Abdoulaye Konaté, qui a offert le visuel de cette édition. La leçon inaugurale du festival sera notamment prononcée par le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne.

Par ailleurs, cette deuxième édition se démarquera par le nombre de grosses pointures de la littérature africaine qui seront au rendez-vous, comme José-Eduardo Agualusa (Angola), Leïla Bahsaïn (Maroc), Abdelkader Benali (Maroc), Gaëlle Bélem (La Réunion), Ali Benmakhlouf (Maroc), Sophie Bessis (Tunisie), Siham Bouhlal (Maroc), Boum Hemley (Cameroun), Yasmine Chami (Maroc), Patrick Chamoiseau (Martinique), et bien d’autres.

Une Dictée géante, des master-class et des ateliers d’écriture

La programmation de cette deuxième édition du festival propose des thématiques inscrites dans l’actualité scientifique et éditoriale de l’Afrique, de ses diasporas et de ses descendants. Elle consacre une place particulière à la réactivation et à la consolidation des mémoires et des liens indéfectibles qui unissent tous les Africains, partout où ils se trouvent.

Les participants n’auront pas le temps de s’ennuyer lors de cette édition dont le programme prévoit plusieurs events et rendez-vous tels que Les Cafés littéraires, Les Palabres, Les Séances de dédicace, Les Nocturnes, L’exposition, ou La Librairie éphémère. Une partie de la programmation sera consacrée au jeune public par le biais de Master class, d’Ateliers d’écriture, et de P’tit-déj’ littéraires. En outre, et en première mondiale, une Dictée géante, ouverte à tous, sera organisée en trois langues, dans un lieu mythique de Marrakech.

Partenariats

« De nouveaux partenaires, institutionnels et privés, rejoignent le club des compagnons de la première heure. Et les auteurs plébiscitent le festival en acceptant notre invitation avec grand cœur », a indiqué Younès Ajarraï, délégué général du FLAM, avant d’ajouter que « collectivement, avec le FLAM, nous sommes en train d’inscrire Marrakech comme un rendez-vous international incontournable des littératures africaines ».

