Le « Festival des plages » de Maroc Telecom revient pour une 19e édition

« Le Festival des Plages » de Maroc Telecom revient dans sa 19e édition. Une fois de plus, l’évènement mettra en évidence la richesse du répertoire de la chanson marocaine avec une place pour la chanson orientale.

Du 14 juillet au 21 août, les plages de M’diq, El Hoceima, Tanger, Martil, Saïdia et Nador accueilleront une expérience musicale unique, rapprochant les festivaliers de leurs artistes préférés. En plus du rendez-vous musical, le « Festival des Plages » permet également la mise en avant du potentiel humain, social et culturel des villes et des régions où il prend place.

Un évènement culturel et social ancré dans l’agenda des festivités estivales

Depuis sa création en 2002, le « Festival des Plages » de Maroc Telecom s’est engagé à promouvoir l’inclusion sociale à travers la musique en offrant des concerts gratuits à des millions de spectateurs. En tant qu’évènement accessible à tous, il vise à renforcer le tissu social et favorise l’échange culturel.

Plus de 110 concerts variés, incluant le Hip Hop, le Rap, la Fusion, la Chanson Marocaine Chaabi et Contemporaine, la musique Sharqui, le Raï, la Reggada et la nouvelle scène marocaine, garantissent une programmation diversifiée qui répond aux goûts de tous les festivaliers.

Le « Festival des Plages » de Maroc Telecom est une occasion unique pour un très large public de découvrir la richesse et la diversité de la musique marocaine, tout en appréciant des performances artistiques de haut niveau.

19 ans de proximité avec des millions de Marocains

Cet évènement est devenu un rendez-vous incontournable pour les habitants des villes balnéaires, mais aussi des Marocains qui privilégient les stations du Nord et de l’Oriental pour leurs vacances.

Rendez-vous donc dès vendredi 14 juillet à M’diq pour inaugurer une nouvelle programmation du « Festival des Plages » de Maroc Telecom qui accueillera plus de 200 artistes, dont plusieurs grandes stars nationales et internationales. Parmi les grands noms de cette 19e édition, nous retrouvons, entre autres, Najat Atabou, Saida Charaf, Asmaa Lamnawar, Stati, Said Senhaji, L’Artiste, H-Kayn, Fnaïre, Reda Taliani, Muslim, Dizzy Dross, Dj Hamida, Douzi, Zakaria Ghafouli, Mehdi Mozzayine, Aminux, Tagne, Rym, Mocci, Kouz1, Said Mosker, Karima Gouit, Issam Kamal, Mouss Mahir, Hatim Idar, Ibtissam Tisskat, etc.