Mondial 2026: ce qu’a dit Moncef Belkhayat sur CNN (VIDEO)

A quelques heures du vote final, Moncef Belkhayat, membre du comité de candidature Maroc 2026 a donné une interview à la chaîne américaine CNN.

L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports a affirmé que le football ne doit pas être mêlé à la politique. « Je pense que finalement, Donald Trump aide le Maroc. Quand on voit ce qui s’est passé récemment avec le Mexique et le Canada, on se demande où est cette union dont il parle? », a-t-il dit.

« On est là, on est confiant, ce que je peux dire c’est que le vote est serré, ce sera du 50-50. Il nous reste encore quelques heures pour obtenir plus de votes. On a l’Afrique avec nous, vous avez le soutien de la CONCAF (Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes) et la CONMEBOL (Confédération sud-américaine de football). Tout ce que je peux dire c’est que les votes de l’UEFA et de l’Asie seront décisifs. Et on croise les doigts pour que le vote se déroule de façon transparente », a-t-il enfin déclaré.

Pour rappel, le vote commencera en fin de matinée en Russie mercredi 13 juin. Sur 211 fédérations de la FIFA, 202 prendront ainsi part au vote puisque les candidats ne votent pas ainsi que le Ghana qui vient d’être sanctionné par la FIFA et les quatre territoires non incorporés appartenant aux USA. Le Maroc, qui a besoin de 104 voix, retient son souffle.

S.L.