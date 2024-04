Port de Casablanca : deux décisions majeures actées

Les autorités de la ville de Casablanca ont pris deux décisions qui vont révolutionner la circulation dans le port de la métropole. Ainsi, le port de Casablanca va devoir assurer un fonctionnement continu 7j/7 et 24h/24. La seconde décision est l’interdiction des entrées et sorties des camions de fret aux portes numéros 4, 3, 2, 1 et 5, autorisant uniquement l’utilisation de la porte numéro 6 pendant les 24 heures.

Le contenu de ces décisions, consultées par Le Site Info, stipule qu’elles doivent être mise en œuvre par les autorités publiques et les services administratifs du port, tandis que l’autorité portuaire est chargée de surveiller sa mise en œuvre, et que les autorités de sécurité sont responsables de l’application de ces décisions concernant la circulation et les déplacements à l’intérieur du port.

Le document signé par Aziz Dadas, gouverneur de la préfecture de Casablanca-Settat, souligne que la décision est contraignante pour tous les départements publics et institutions publiques opérant au port, ainsi que pour les exploitants et les entrepreneurs portuaires.

Cette nouvelle décision vise à éviter l’augmentation du nombre d’accidents mortels et réduire la pression sur la circulation et les déplacements aux points d’accès du port de Casablanca. Ces décisions interviennent suite à des réunions et des visites sur le terrain qui ont permis aux autorités régionales de mettre en lumière les dysfonctionnements à l’intérieur du « terminal maritime ».