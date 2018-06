Mondial 2018: Le Maroc peut le faire selon Carine Galli (VIDEO)

Selon elle, le Maroc à l’avantage de commencer sa compétition face à l’Iran (vendredi 15 juin) et lors de ce premier match, les Marocains devront prendre les trois points. Carine Galli pense que la sélection marocaine a également l’opportunité de jouer contre les Espagnols en dernier et que la Roja sera peut-être déjà qualifiée. La journaliste a également évoqué les qualités des Lions de l’Atlas en passant par le « rôle important » du coach français Hervé Renard dans cette réussite.

