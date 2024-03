Hervé Renard de retour chez les Lions ? Une source de la FRMF répond

Plusieurs rumeurs circulent ces derniers jours selon lesquelles la FRMF souhaiterait se séparer de Walid Regragui et aurait entamé les négociations avec Hervé Renard.

Contactée par Le Site info, une source fédérale de haut niveau a balayé ces rumeurs d’un revers de main, indiquant que ces allégations sont totalement fausses. “La FRMF n’a pris contact avec aucun entraîneur étranger. Et contrairement à ce qui a été annoncé par l’Equipe, la Fédération n’est pas intéressée par Hervé Renard”, a assuré notre source.





Ce n’est pas la première fois que les médias français annoncent que le Maroc souhaite un retour de Hervé Renard aux commandes des Lions de l’Atlas. C’était le cas également lorsque Vahid Hallilhodzic était sélectionneur national.

“Fouzi Lekjaa a renouvelé sa confiance en Walid Regragui et l’a appelé à trouver des alternatives pour améliorer la qualité de jeu de l’équipe avant les prochaines dates FIFA. Maintenant, en cas de mauvais résultats lors des prochains matchs prévus en juin, face au Congo et à la Zambie, la Fédération sera dans l’obligation de se réunir avec le sélectionneur national pour évaluer le rendement de l’équipe et évoquer son avenir”,

Rappelons que des informations provenant de L’Équipe indiquent que l’ancien entraîneur des Lions de l’Atlas suscite l’intérêt de cinq sélections nationales : le Cameroun, la Corée du Sud, le Maroc, la Pologne et le Nigeria.

H.M