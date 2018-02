Les premières images de la saisie record de cocaïne à Casablanca (VIDEO)

Intervenue sur la base d’informations sécuritaires précises fournies par la DGST, cette opération s’inscrit dans le cadre de la coopération internationale et des efforts soutenus déployés par le BCIJ en matière de lutte contre les réseaux actifs dans le transport et le trafic international de drogues dures, a précisé le BCIJ dans un communiqué, ajoutant qu’un échantillon de la saisie a été envoyé au laboratoire de la Police scientifique en vue de déterminer le taux de concentration de la drogue.

