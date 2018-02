Derby casablancais: le Wydad et le Raja dos à dos en 1ère mi-temps (Vidéos)

Le Wydad de Casablanca a ouvert le score à la 20ème minute grâce au but d’Omar Boutayeb marqué contre son camp. 12 minutes après, le Raja a réussi à revenir au score grâce à un coup franc de Mohcine Yajour. Au retour des vestiaires, Faouzi Benzarti et Juan Carlos Garrido, les entraîneurs des deux clubs casablancais tenteront de trouver les failles de l’adversaire pour remporter les trois points de la victoire. Pour l’instant, le match reste équilibré entre les deux équipes.

