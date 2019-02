En anglais, le prince Moulay El Hassan accueille le prince Harry (VIDEO)

Le prince Héritier Moulay El Hassan a reçu, samedi au Palais des Hôtes à Rabat, le prince Harry d’Angleterre, duc de Sussex et son épouse la princesse Meghan Markle, duchesse de Sussex, qui effectuent une visite dans le Royaume.

A leur arrivée au Palais des Hôtes, le Prince Harry et son épouse ont passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant d’être conviés à la traditionnelle cérémonie d’offrande de lait et de dattes.

“La visite au Maroc du prince Harry et de son épouse Meghan Markle illustre la volonté commune de hisser la coopération maroco-britannique à un niveau supérieur”, a affirmé samedi à Rabat l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Thomas Reilly.

“La visite du couple royal s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération maroco-britannique et de la promotion de l’éducation et de l’égalité des genres à travers des visites dans des établissements scolaires et des rencontres avec des jeunes”, a déclaré le diplomate britannique lors d’un briefing avant l’arrivée à Casablanca du Prince Harry et de son épouse pour une visite de trois jours.